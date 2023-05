Por mayoría, Cabildo Abierto resolvió continuar en la coalición pero con crítica a Lacalle

Política

La Mesa Política de Cabildo Abierto resolvió por mayoría continuar en la coalición de gobierno, informó el líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, en una declaración.

Manini Ríos, acompañado por los principales dirigentes del partido, informó que la declaración del partido fue aprobada por unanimidad, a excepción del punto 7, que contó con el respaldo de mayoría y dice lo siguiente: “Considerando que el país y su gente para Cabildo Abierto son lo primero, en un nuevo esfuerzo por sostener el ‘Compromiso por el país’ firmado el 5 de noviembre de 2019, la Mesa Política ha decidido, por mayoría, continuar formando parte de la coalición hoy en el Gobierno. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas”.

De todas maneras, el senador apuntó contra el presidente, Luis Lacalle Pou, por no corresponder la lealtad demostrada por su partido. “Cabido Abierto ha dado muestras sobradas de lealtad institucional y de lealtad con los socios, cosa que no fue suficientemente valorada, ni por esos socios ni por el presidente, ni siente que haya habido plena reciprocidad en esa confianza”, dijo Manini Ríos.

“Los acontecimientos de los últimos meses muestran que a la coalición le ha faltado lo que se llama affectio societatis. El modelo presidencialista y personalista de funcionamiento lleva necesariamente a desencuentros. Todas las coaliciones habidas en este país, especialmente las presididas por Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, se caracterizaron por la toma colectiva de las grandes decisiones, así como el respeto a todos los socios y a las posiciones de cada uno”, agregó.

Después de más de dos días de expectativa, este lunes la Mesa Política de Cabildo Abierto definió su continuidad en la coalición de Gobierno, luego de que el presidente solicitara y recibiera formalmente la renuncia de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, lo que generó una crisis política dentro del oficialismo.

Los nueve puntos cabildantes



Manini Ríos leyó la declaración de la Mesa Política desde el centro de una mesa, con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, a su derecha, y su esposa, la senadora y exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, a su izquierda.

“Cabildo Abierto [CA] no va a dar ni un paso atrás en la búsqueda de soluciones a los problemas reales de los uruguayos. En pos de hacer un mayor esfuerzo para responder a esas obligaciones con el pueblo, actuando con serenidad y responsabilidad, la Mesa Política expresa por unanimidad, salvo el punto 7”, dijo Manini Ríos.

En el primer punto, la Mesa Política expresa “su total respaldo a lo actuado por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira, y reconoce expresamente la labor cumplida en los tres años al frente de un ministerio tan importante para tantas personas” y, además, “reitera que el pedido de renuncia solicitado por el presidente a la ministra fue injustificado y desacertado, basado en información incompleta y errónea”, como había planteado Manini Ríos en su declaración de prensa del viernes.

En el segundo punto, “considera que esta actitud fue permeada por un ánimo revanchista contra Cabildo Abierto y no guarda relación alguna con la pasividad mostrada ante casos graves ocurridos en el último año en altas esferas del Gobierno o que involucran a otros jerarcas de otros partidos de la coalición”.

En tercer lugar, manifestó que “CA ha realizado innumerables aportes a la coalición, impulsando temas, presentando proyectos, sugiriendo mejoras a los presentados por otros partidos y por el Poder Ejecutivo”. Entonces, citó “los casos más claros: la Ley de Urgente Consideración, presupuesto quinquenal, rendiciones de cuentas, reforma de jubilaciones y pensiones”. Y acotó que además ha logrado que “se legisle sobre tenencia compartida, personería jurídica de los sindicatos, reducción del IRPF [Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas] y de IASS [Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social], internación de personas con adicciones”.

El cuarto punto refiere a la lealtad no correspondida: “En pos de la construcción y permanencia de la coalición, de no ser hostil con los partidos socios ni el Poder Ejecutivo, nuestro partido dio su voto de confianza con las autoridades en las más diversas circunstancias. Lo hizo tanto en materia de leyes como adjudicaciones, interpelaciones o llamados a sala. CA ha dado muestras sobradas de lealtad con los socios, lo que no fue suficientemente valorada por esos socios ni por el presidente, ni siente que haya habido plena reciprocidad en esa confianza”.

El quinto, refiere a los anteriormente mencionados “acontecimientos de los últimos meses, muestran que a la coalición le ha faltado affectio societatis”, y a la explícita crítica a la forma de gobernar de Lacalle Pou: “El modelo presidencialista y personalista de funcionamiento lleva necesariamente a desencuentros”.

El sexto punto expresa: “Cabildo Abierto ha manifestado desde su creación su apego al ideario artiguista, hoy más vigente que nunca, que descansa en dos pilares fundamentales: la defensa de los más frágiles de la sociedad y el respeto a la soberanía particular de los pueblos. Los objetivos de cualquier Gobierno deben ser entonces sacar a los más débiles de su estado de fragilidad con políticas efectivas y evitar que nos gobiernen desde afuera, sin atender las presiones de los núcleos poderosos”.

El séptimo, que asegura la permanencia del partido en la coalición, fue el votado por mayoría: “En consecuencia, considerando que el país y su gente son lo primero, en un nuevo esfuerzo por sostener el compromiso por el país firmado el 5 de noviembre de 2019, la Mesa Política ha decidido por mayoría, continuar formando parte de la coalición del gobierno. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas”.

Además, en octavo lugar, manifiesta que, “sin perjuicio de ello, hará un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública e impulsará las medidas urgentes que deben adoptarse para combatir el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico”.

Por último, anuncia los pasos a seguir por la fuerza política. “Finalmente, Cabildo Abierto se ha dado un plazo a sí mismo hasta fin del presente mes para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el Clearing. Esta fecha responde a dos motivaciones: la gente no puede esperar más y si no se alcanza el acuerdo parlamentario tendremos que avanzar por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional; de ahí, el plazo que nos hemos impuesto. Y por allí van a ir nuestros esfuerzos en los próximos días”, concluyó Manini Ríos.

“Poca atención”

La Mesa Política de Cabildo Abierto, que se reunió este lunes, está integrada por 16 miembros: los tres senadores (Manini Ríos, Irene Moreira y Guillermo Domenech), los 10 diputados, la ministra de Salud Pública, Karina Rando y el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue. El senador suplente de Moreira, Raúl Lozano, que ocupó la banca hasta la renuncia de la esposa de Manini, oficializada este lunes, participó como miembro de la Mesa Política en calidad de vicepresidente del partido.

Los diputados de la fuerza política son Sebastián Cal, Nazmi Camargo, Rafael Menéndez, Elsa Capillera, Rodrigo Albernaz, Silvana Pérez Bonavita, Álvaro Perrone, Wilman Caballero, Martín Sodano y Carlos Testa. El diputado Eduardo Lust, que integraba la bancada cabildante, abandonó el partido para fundar uno propio, en lo que está trabajando.



El controvertido punto siete, que establece la continuidad en la coalición, fue aprobado por 14 de los 16 integrantes de la Mesa Política, ya que votaron en contra Domenech, que además de senador es presidente de Cabildo, y el diputado Albernaz.

“La Mesa Política de Cabildo Abierto se ha reunido de forma extraordinaria ante la poca atención a los graves problemas de la gente como el endeudamiento de las familias, el crecimiento de la delincuencia, la escasez de agua potable, los vinculaos al trabajo y a la escalada de precios”, dijo Manini al inicio de su declaración, y agregó que “todo ello” se da “en el marco de serias dificultades de funcionamiento de la coalición de gobierno”, las que fueron advertidas por los cabildantes “desde mucho tiempo atrás, pero que se han agudizado en las últimas semanas, dificultades que están muy lejos de las inquietudes de la población”.

“A Cabildo Abierto le concierne esencialmente la responsabilidad asumida ante sus 270.000 votantes, a quienes instó a votar por una fórmula presidencial respaldada por un Compromiso por el país, que resultó victoriosa gracias a ese aporte decisivo”, justificó Manini en el preámbulo a la lectura de los nueves puntos acordados.

“El combate a la pandemia mostró que unidos y trabajando juntos el país sale adelante incluso de los peores escenarios. En esos primeros años de gobierno, los partidos de la coalición, sin dejar de expresar nuestras diferencias y matices, logramos encaminar las medidas necesarias para una gestión muy valorada de la emergencia sanitaria y una serie de políticas contenidas en la LUC que la ciudadanía refrendó en las urnas en 2022”, dijo el senador.

Luego, recordó que la pospandemia presentó “nuevos desafíos”, pero “sobre todo el deber de retomar las otras emergencias que se venían arrastrando de las administraciones anteriores, como la inseguridad, los problemas de ingresos al hogar, la falta de trabajo, el flagelo de las drogas, los malos resultados de la enseñanza, el crecimiento de los asentamientos”.

En ese sentido, manifestó que “las iniciativas de Cabildo Abierto que tienden a velar por el interés general y no el de algunos grupos económicos son las que han despertado la mayor violencia en ciertos sectores, que no se han guardado ningún calificativo” contra su “colectividad, en contradicción con las más elementales reglas que deben respetarse en una sociedad política”.

“Así sucedió durante la discusión del proyecto de ley para impedir que se foresten las mejores tierras del país, aprobado en el Parlamento y vetado por el Poder Ejecutivo. Sucedió también con las propuestas dirigidas a mejorar el cálculo jubilatorio y de priorizar que las AFAPs inviertan en nuestro país en lugar de especular en el extranjero. Y sucede ahora con el proyecto presentado sobre la reestructura de las deudas de las personas físicas, que causa malestar en filas de la oposición y del gobierno”, acotó Manini, antes de leer los nueve puntos acordados.

