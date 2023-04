Romina tras crimen de menor que declararía contra Penadés: “Sé quién lo mandó matar”

Policiales

En las últimas horas, el acribillamiento de un menor de 17 años en Sayago causó conmoción por más de un motivo. En primer lugar, por el crimen en sí mismo y por la profusión de disparos —una veintena— efectuados por los agresores, con el fin de que el ataque fuera necesariamente mortal.

Horas más tarde, un nuevo giro en los acontecimientos enrareció el caso: la militante nacionalista Romina Celeste Papasso aseguró que se había reunido recientemente con el joven —llamado Sebastián—, debido a que este decía ser víctima de abusos sexuales por parte del senador Gustavo Penadés, y estaría dispuesto a radicar denuncia en su contra.

“Él se comunicó primero por WhatsApp”, contó Papasso el martes a Montevideo Portal, y aclaró que lo conocía desde 2020. Cuando la militante denunció públicamente al senador, el ahora asesinado se comunicó con ella porque quería contarle lo que había vivido. Ese encuentro se concretó el pasado sábado.

“Yo no quiero vincular a nadie con su asesinato, pero bueno, son hechos”, dijo Papasso.

Sin embargo, con el paso de las horas, la militante nacionalista recibió nuevos aportes de información, datos que le hicieron conjeturar una hipótesis diferente, en la que la denuncia que Sebastián evaluaba hacer no guardaría relación con su trágico fin.

SOLO PIDÓ JUSTICIA Y QUE PAGUEN LOS QUE MATARON A SEBASTIÁN. MIENTRAS EN UN LICEO TE HABLAN DE "ÉPOCAS OSCURAS DE LA DICTADURA" SIN SABER NADA, ANOCHE MATARON A UN INOCENTE DE 17 AÑOS. YO HABLO VERDADES DE COSAS QUE PASAN Y NADIE QUIERE VER LA VERDAD.... YO YA SÉ TODO LO QUE PASO… pic.twitter.com/KjY5knS5wy — ?????? ??????? 2? 4? 2? 4? (@romina_uy) April 18, 2023

Acerca de esa nueva información, Romina habló en videoentrevista con el comunicador Richard Galeano en el programa Hacemos lo que podemos.

“Era un gurí sano, de familia, no estaba en ningún tipo de negocio. Se decía que podía ser un ajuste de cuentas, pero no es así”, sostuvo Papasso, quien dijo que lo conocía “de la noche” desde el año 2020. En aquel entonces habrían coincidido en alguna fiesta clandestina en medio del confinamiento, y luego se mantuvieron en contacto “por las redes”.

“Él estaba en su movida y conocía a todo el mundo. Era buena gente, le gustaba la música y se estaba dedicando a cantar”, relató.

Papasso detalló que el pasado 3 de abril Sebastián le escribió por WhatsApp y le dijo que “Penadés le pagaba a él y a otros menores”, razón por la que decidieron reunirse para hablar personalmente. Ese encuentro —refirió Papasso— estaba previsto para semana de Turismo, pero finalmente se aplazó y recién se llevó a cabo el pasado sábado. En esa charla, ella lo habría alentado a denunciar, pero no habría quedado firme una decisión.

Sin embargo, según Romina, el caso Penadés no guardaría ninguna relación con el crimen ocurrido.

“Lo mataron por error, no era la persona que iban a matar”, aseguró.

“Después de lo que publicó Montevideo Portal me empezaron a llegar mensajes”, dijo Papasso. Dichas comunicaciones provendrían de amigos del asesinado. “Tengo la información, sé quién ordenó el asesinato, pero no era a Sebastián”, y aseveró que la orden de cometer el crimen “no tiene nada que ver con Penadés”.

Sin entrar en detalles, Romina dijo haber recibido por WhatsApp mensajes “de un número desconocido, sin nombre ni foto de perfil”. Entre los mensajes había enlaces a publicaciones de Instagram donde aparecía el supuesto autor intelectual del hecho. Asimismo, agregó que si bien muchas de estas publicaciones fueron eliminadas luego, ella logró quedarse con capturas de pantalla.

Posteriormente, el periodista le recordó que en su perfil de Instagram, el joven asesinado aparecía en fotos posando con armas. Papasso defendió una vez más Sebastián y sostuvo que esas armas no eran de su propiedad, sino de sus amigos. En ese sentido, dijo una vez más que el menor no participaba de actividades delictivas, pero no descartaba que los otros jóvenes de su entorno sí lo hicieran. Así las cosas, Sebastián habría sido ejecutado por error, en un asesinato encomendado contra alguna de sus amistades.

“La cosa ahora es evitar que haya más muertes”, comentó Papasso.