Romina sobre trans imputado por matar a bebé: “Es lo que nos dejó el FA con sus leyes”

Política

En los últimos días un episodio de la crónica policial causó conmoción por sus características: ocurrió dentro de una sede judicial, y la víctima fue un bebé recién nacido.

Tal como informáramos oportunamente, el hecho ocurrió el domingo en el juzgado de Juan Carlos Gómez. En esa circunstancia, un hombre trans que aguardaba para comparecer en una audiencia solicitó ir al baño y allí dio a luz a un bebé, al que presuntamente habría asfixiado en el momento mismo de nacer.

Romina Celeste Papasso, joven trans militante del Partido Nacional, utilizó este viernes su cuenta de Twitter para referirse al estremecedor crimen. En un breve video, mantuvo una postura opuesta a lo que denomina como “ideología de género” e indirectamente responsabilizó al Frente Amplio por el crimen, que habría sido propiciado por “las políticas” que ese partido llevó adelante en sus períodos de gobierno.

“Me duele personalmente porque daría todo por tener mi propio hijo”, expresó Papasso, para luego abordar un intento de descripción de la persona imputada por el crimen.

“Esta lacra humana, este parásito, esta basura, no sé cómo llamarlo, que se autopercibe hombre, pero queda embarazada o embarazado... no entiendo”, dijo.

“Estamos enloqueciendo a la gente”, criticó la militante, para luego fustigar a la coalición de izquierda.

“Esto es lo que nos dejó el Frente Amplio durante 15 años, con su ideologías y leyes de género. ¿A quién están apoyando? ¿A este tipo de gente enferma que hace este tipo de cosas?”, planteó, para luego opinar sobre la condición de la persona protagonista de la noticia.

“¡Es una mujer que dio a luz, se autopercibe nada! Es una mujer y no va a dejar de serlo. Eso hay que tenerlo claro y lo digo yo, que soy una persona trans, que me autopercibo femenina pero no dejo de ser lo que nací, un chico, pese a que mi identidad es femenina”, sostuvo.

“Vamos a dejar eso bien claro para esa gente comunista que quiere comerle la cabeza a la gente con ideologías de género, y que están enloqueciendo a toda una sociedad”, concluyó.