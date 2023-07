El agua “es muy rica fría” y “no hubo terrorismo de Estado”: el impopular finde de Romina

Durante el fin de semana, la militante nacionalista se tomó unas breves vacaciones en lo que al caso Penadés respecta, y dedicó espacio en sus redes sociales a otros asuntos que la desvelan. Así, y en rápida sucesión, arrojó al ruedo mediático dos publicaciones de esas que no parecen destinadas a granjearse demasiadas simpatías y sí a generar explosivas reacciones.

Una de ellas consiste en un breve video donde Romina Celeste Papasso llena una botella de plástico con agua corriente y asegura que es perfectamente bebible y “muy rica fría”. En el mismo video, tacha de “comunistas” a quienes se quejan del color, sabor y olor del agua que actualmente circula por las tuberías de OSE.

“Hacen campaña contra el gobierno y se ríen de la crisis hídrica. Nunca más FA”, añade.

Luego, en otro tuit, Papasso hizo referencia a las recientes conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado de 1973, y lo hizo utilizando una foto de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

En solo una frase, la joven militante nacionalista se las arregló para negar el terrorismo de Estado y justificar los crímenes llevados a cabo durante la dictadura, adoptando una postura que difiere por completo de la del partido político que integra.

El estado persiguió comunistas y tupamaros, no inocentes. Eso no es terrorismo de estado, que no te cuenten la historia cómo les conviene, siempre la de que ellos son los víctimas. #NuncaMasFA pic.twitter.com/JiJkqhDl2v