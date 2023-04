Romina declaró en Fiscalía: “Tiene que renunciar Penadés; lo tienen que hacer renunciar”

Judiciales

Montevideo Portal

La militante nacionalista Romina Celeste Papasso Oliver declaró este martes durante más de tres horas ante la fiscal Alicia Ghione, especializada en Delitos Sexuales, instancia en la que amplió su denuncia pública por explotación sexual contra el senador blanco Gustavo Penadés.

A la salida de la Fiscalía, la denunciante fue consultada por la prensa y respondió que no siente miedo. “¿Miedo? No existe esa palabra para mí. Yo voy a ser siempre parte del Partido Nacional y a mí no me importa lo que digan. Yo soy blanca y soy blanca a muerte, y eso lo tengo bien claro”, aseguró Romina Celeste.

“Tiene que renunciar Penadés; lo tienen que hacer renunciar”, expresó, y aseguró que hay más víctimas del senador. “Esto no es algo político, es algo que me pasó a mí cuando tenía 13 años y no podía defenderme ni hacer nada”, agregó en referencia al supuesto pago que recibió de parte del senador tras el vínculo sexual relatado.

La militante nacionalista, que había denunciado públicamente los hechos en entrevistas con el programa Hacemos lo que podemos y con Montevideo Portal, concurrió a la Fiscalía este martes acompañada por dos abogadas del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar).

Una de las abogadas, Soledad Suárez, salió del juzgado de la mano de su defendida y también hizo declaraciones a la prensa. “El tema de explotación sexual, que es el tema que acá aboca, o de eventuales abusos sexuales, supera los partidos políticos; es un problema global y es así que debe encararse, así que ella quería aclarar su filiación política y su fidelidad y lealtad a su partido. Es apropiado porque se han dicho muchas cosas. Hasta ahí. Lo demás es un tema de investigación penal. Pedimos respeto en ese sentido”, dijo Suárez.

Además, expresó su conformidad con el trabajo de la fiscal. “Queremos aclarar que estamos muy conformes con el trabajo de la Fiscalía. Vinimos acá a aportar todo lo que tiene para informar y contar lo vivido por Romina. Lo hizo con total claridad, respetándose sus derechos y sus tiempos. Ahora hay que concentrarse en la investigación”, dijo la abogada, y agregó: “Es importante que llegue el mensaje a otras posibles víctimas que existan. Existe un equipo muy profesional en Fiscalía y se pueden acercar sin perjuicio, y el consultorio siempre está abierto para la población”.

La investigación fue iniciada de oficio por Fiscalía.



Está previsto que otra víctima que concurrió al Consultorio Jurídico de Udelar presente su denuncia contra Penadés por el mismo delito ante Fiscalía.

Por su parte, el senador denunciado se reunió este lunes con legisladores del Partido Nacional, a quienes anunció que seguirá trabajando en el Palacio Legislativo, a pesar de que la semana pasada informaron desde su entorno que se tomaría licencia mientras la fiscal investiga, lo que luego fue negado por allegados. Este martes, Penadés participó de la sesión del Senado.



Montevideo Portal