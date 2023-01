Política

Romina Celeste contestó a Álvaro Delgado: “Está angustiado porque me fui de su lista”

La militante del PN atribuyó “celos políticos” y “temas personales” a las palabras del secretario de Presidencia, pero prefirió no ahondar.

La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso le contestó este domingo al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien aseguró en el congreso del sector nacionalista Todos que lo realizado por ella “corre por su cuenta” y que no vincula a su partido. “Es algo completamente personal que no compartimos”, aseguró el jerarca de Presidencia.

“Es un hecho aislado, corre por su cuenta y no vincula al Partido Nacional, es algo completamente personal que no compartimos”, agregó el jerarca. Reconoció que Papasso se vincula con el partido de gobierno, pero aclaró: “Debe haber mucha gente que se identifica con el Partido Nacional y con el Frente Amplio que cometen cosas que no están muy bien”.

Delgado agregó que “algunas [acciones] son penadas por la Justicia y otras no”, y aclaró que él “no le atribuye” al partido de izquierda “cuando alguno comete algún otro tipo de delito”. “En este caso, no ocupa ningún cargo dentro del partido ni está afiliada al partido”, aseguró el secretario de Presidencia sobre Papasso.

“Cada uno es grande y corre por su responsabilidad lo que haga”, sentenció.

En tanto, Papasso no se quedó callada y respondió a Delgado. Para la militante nacionalista, el secretario de Presidencia está “angustiado” porque se fue de su lista. “Nada más. Son celos políticos y temas personales que no hay que hacerlos públicos”, escribió en su cuenta de Twitter, y acotó que es “íntima amiga” de su secretaria “hace años”.

“Tengo muy buena onda con su mujer y bueno, a veces tenemos distintas formas de pensar”, contó en la red social.

El está angustiado porque me fuí de su lista nada más. Son celos políticos y temas personales que no hay que hacerlos públicos, soy íntima amiga de su secretaria desde hace años. tengo muy buena onda con su mujer y bueno aveces tenemos distintas formas de pensar. https://t.co/95yGxzUwSe — ?????? ??????? (@romina_uy) January 30, 2023

