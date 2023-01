“Corre por su cuenta” y “no vincula” al partido: ¿qué dijo Delgado sobre Romina Celeste?

Política

El secretario de Presidencia aseguró que la militante no está “afiliada” al partido blanco y tampoco ocupa un cargo.

Montevideo Portal

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue consultado este sábado por el episodio que protagonizó la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso Oliver, que terminó con su condena el pasado viernes tras escupir a una funcionaria municipal.

“Es un hecho aislado, corre por su cuenta y no vincula al Partido Nacional, es algo complementante personal que no compartimos”, agregó el jerarca. Reconoció que Papasso se vincula con el partido de gobierno, pero aclaró: “Debe haber mucha gente que se identifica con el Partido Nacional y con el Frente Amplio que cometen cosas que no están muy bien”.

Delgado agregó que “algunas [acciones] son penadas por la Justicia y otras no” y aclaró que él “no le atribuye” al partido de izquierda “cuando alguno comete algún otro tipo de delito”. “En este caso, no ocupa ningún cargo dentro del partido ni está afiliada al partido”, aseguró el secretario de Presidencia sobre Papasso.

“Cada uno es grande y corre por su responsabilidad lo que haga”, sentenció.

Montevideo Portal