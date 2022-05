Rocha: FA repudió abuso sexual de funcionario municipal que trabajó en bancada del partido

Política

El Frente Amplio en Rocha emitió un comunicado expresando su “absoluto repudio y condena” a los hechos por los que fue condenado un funcionario municipal que tiene funciones en la bancada frenteamplista.

Según informó Rochaaldía, el hombre estaba en pase en comisión en la secretaría de la bancada del FA en Rocha.

Tal como informáramos, el hombre fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual agravado hacia una menor de edad, de 14 años.

El FA expresó su “profunda solidaridad con la víctima y su familia, quienes lamentablemente sufren directamente las consecuencias de tan aberrante hecho”, ocurrido en Lascano.

“En el Frente Amplio no hay y no debe haber lugar para quienes ejercen violencia basada en género, por lo tanto, si bien en este caso no es pertinente el envío al Tribunal de Conducta Política para aplicar la máxima sanción debido a que no se encuentra afiliado a la fuerza política, de todas maneras, queda desde ya y de manera inmediata desvinculado por completo de nuestra fuerza política”, agregan en la declaración.

Por otro lado, el FA solicitó al intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, “el cese inmediato de la función que venía desempeñando” este funcionario municipal.

“Históricamente el compromiso de nuestra fuerza política ha sido y seguirá siendo erradicar la violencia de género, abusos y cualquier forma de violencia y discriminación”, concluye el texto.

Declaración FA Ante Hechos Aberrantes de Público Conocimiento by Montevideo Portal on Scribd