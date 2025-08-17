Robo piraña en Cordón: delincuentes se llevaron $ 200 mil en perfumes de una farmacia

Montevideo Portal
Delincuentes robaron en la noche del sábado a una farmacia en Cordón, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal.
El hecho ocurrió en las calles Avenida 18 de Julio y Tacuarembó. Transeúntes alertaron a un patrullero que andaba por la zona sobre el robo, para el que se usaron dos motos.
Según denunció a la Policía el encargado del local, se encontraba trabajando a puertas cerradas, aunque sin trancar, cuando sintió una explosión en la puerta de seguridad.
Ahí, ingresaron dos delincuentes con cascos de moto y apuntaron a las vidrieras de perfumes de marcas costosas. Al salir, fueron a dos motos cuyos conductores los esperaban afuera para escapar.
No hubo lesionados. De acuerdo a los registros fílmicos del lugar, se estima que el valor de la mercadería robada se ubica en los $ 200 mil.
