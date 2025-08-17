Ancap anunció interrupción de producción por fuga de petróleo en boya de José Ignacio

Locales

Ancap publicó un comunicado donde informó que este domingo se detuvo “la producción en la refinería de La Teja hasta tanto se retome el bombeo a través de la boya de José Ignacio”. De todas maneras, aclaró que “el suministro a la población está asegurado mediante inventarios e importación de producto refinado”.

En tal sentido, aclaró que el pasado 3 de agosto se detectó “una leve fuga de petróleo en la boya durante las maniobras de inicio de bombeo”. Esto impidió que se pueda continuar con la descarga de crudo. “Desde entonces, los técnicos y buzos de Ancap realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas”, aclaró la empresa.

Tras la investigación, se detectó que el problema estaba en “una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino, que permite la transferencia del crudo a la planta”. Por ende, comenzó con la reparación de manera instantánea.

En cuanto al plazo, sostuvo que ”está supeditado a las condiciones climáticas, ya que el PLEM se encuentra a 20 metros de profundidad”.

Para no desabastecer a la población, la empresa señaló que “está importando producto refinado para distribución. Se trabajará en este régimen hasta retomar el bombeo hacia la refinería de La Teja en condiciones seguras”.

Por otro lado, Ancap reiteró que “las trazas de petróleo halladas en varios puntos de las playas de Maldonado el pasado fin de semana no tienen relación con la boya petrolera ya que desde el 3 de agosto la misma se encuentra sin operar”.





