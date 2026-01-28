Robo a diplomático libanés en shopping: principal sospechoso declarará en próximos días

Judiciales

La Fiscalía de Flagrancia de 10° turno lleva adelante una investigación sobre el robo que sufrió un diplomático libanés en un shopping de Montevideo el pasado 26 de enero.

El Ministerio Público dijo que “recién hoy miércoles 28 de enero se recibieron las actas de declaración del indagado tomadas por la Policía”, por lo que la investigación continúa.

El principal sospechoso, un guardia de seguridad del shopping, deberá declarar ante la Fiscalía General de la Nación. “En ningún momento se llegó a un acuerdo de archivo con el indagado ni ningún tipo de reparación a la víctima”, dijeron desde el Ministerio Público.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este martes acerca de los avances que hubo en la investigación del hurto que sufrió el diplomático en el shopping Tres Cruces durante la tarde del lunes.

Tal como informamos, el funcionario asiático relató a la Policía que, mientras estaba en un cajero automático para hacer algunas transacciones, dejó US$ 250 encima de la terminal, bajó la cabeza durante algunos segundos y, cuando la subió, el dinero ya no estaba.

Las autoridades del Área de Investigaciones de Zona Operacional I dispusieron el traslado de un grupo de efectivos hasta el centro comercial para chequear los registros de las cámaras de videovigilancia, que fueron otorgados por la supervisora de seguridad.

Según informó la jefatura montevideana, en el video se observa que quien tomó el sobre y luego lo guardó fue un guardia de seguridad del lugar. La encargada les dio a los policías los datos del funcionario para que pudieran entrevistarlo en su domicilio.

Una vez allí, el hombre admitió el hecho y dijo que lo hizo por problemas económicos. De todos modos, manifestó que su intención era devolver la suma, por lo que la Fiscalía dispuso que permanezca en calidad de emplazado.