Quien le robó dinero a diplomático en un shopping fue un guardia de seguridad

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este martes acerca de los avances que hubo en la investigación del hurto mediante descuido que sufrió un diplomático de origen libanés en el shopping Tres Cruces durante la tarde de este lunes.

Tal como informamos en la jornada de ayer, el funcionario asiático relató a la Policía que, mientras estaba en un cajero automático para hacer algunas transacciones, dejó US$ 250 encima de la terminal, bajó la cabeza durante algunos segundos y cuando la subió el dinero ya no estaba.

Las autoridades del Área de Investigaciones de Zona Operacional I dispusieron el traslado de un grupo de efectivos hasta el centro comercial para chequear los registros de las cámaras de videovigilancia, que fueron otorgados por la supervisora de seguridad.

Según informó la jefatura montevideana, en el video se observa que quien tomó el sobre y luego lo guardó fue un guardia de seguridad del lugar. La encargada les dio a los policías los datos del funcionario para que pudieran entrevistarlo en su domicilio.

Una vez allí, el hombre admitió el hecho y dijo que lo hizo por problemas económicos. De todos modos, manifestó que su intención era devolver la suma, por lo que la Fiscalía dispuso que permanezca en calidad de emplazado.

