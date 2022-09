Robert Silva hará contrapropuesta a agresor del Cerro para enviar “un mensaje contundente”

Judiciales

“Lo que pasó no tiene prácticamente antecedentes en el país. Es un hecho de extrema gravedad”, dijo el presidente del Codicen.

Montevideo Portal

El presidente del Codicen, Robert Silva, compareció este jueves ante el fiscal Leonardo Morales, luego de la denuncia realizada por el jerarca después de que un hombre rompiera con un termo el vidrio trasero de la camioneta en que se trasladaba al salir del Centro Cultural del Cerro el pasado 1° de setiembre.

Silva, que fue acompañado por el abogado de la ANEP Álvaro Rachetti para reunirse con el fiscal y con el abogado defensor, informó que desde la defensa se planteó un eventual acuerdo que él deberá trasladar al Consejo Directivo Central debido a que el bien dañado pertenece al organismo público.

“Lo que pasó en el Cerro no tiene prácticamente antecedentes en el país. Es un hecho de extrema gravedad. No solo el delito de daños, sino los insultos, los agravios, y todo lo que se generó en esa circunstancia. Entonces, aquí tiene que haber un efectivo arrepentimiento y reconocimiento de que el obrar no fue el correcto y se estuvo mal. Tiene que haber un mensaje contundente. A partir de ahí se podrá analizar la situación”, dijo Silva después de la reunión según consignó radio Universal.

Por su parte, Rachetti dijo que va a haber “una contrapropuesta” por parte del Codicen, aunque “no va a modificar sustancialmente” lo ya planteado por al defensa y la Fiscalía.

En este sentido, el asesor legal sostuvo que esa contrapropuesta puede incluir alguna “tarea comunitaria en alguna escuela” o una iniciativa similar.

“Que tenga un poco más de fuerza la reparación por el daño causado. Que el mensaje sea que la violencia no conduce a nada y tiene sus consecuencias”, opinó Rachetti, que, además, informó que lo planteado es que exista un pedido de disculpas público por parte del agresor, que ya se manifestó arrepentido ante Fiscalía.

Montevideo Portal