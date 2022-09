Incidentes, cánticos e insultos durante un conversatorio de Robert Silva en el Cerro

Política

Montevideo Portal

El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, Robert Silva, concurrió este jueves a disertar en el Centro Cultural del Cerro sobre los principales lineamientos de la reforma educativa que pretende llevar adelante el gobierno a partir de 2023.

En este marco, gremios de la enseñanza y manifestantes en contra de la iniciativa se congregaron afuera del lugar donde se llevaría a cabo una actividad denominada “Cara a Cara”.

En este marco, a la salida de Silva del evento se vivieron momentos de tensión en la puerta de ingreso, al punto que la camioneta en la que se retiró el jerarca recibió un golpe de uno de los manifestantes que rompió el vidrio trasero.

En un video publicado por el comunicador Martín Duarte se ve como uno de los manifestantes primero arroja una piedra contra el vidrio, que rebota. Posteriormente, toma su termo de abajo del brazo y golpea con ese objeto el parabrisas de la camioneta, logrando esta vez romperlo.

Así salió Robert Silva de la actividad Cara a Cara del Cerro @MVDNoticias pic.twitter.com/jVKbWKYYTo — Martin Duarte (@duarteok) September 1, 2022

También hubo cánticos, insultos y al inicio de la actividad se registraron forcejeos entre personas que pretendían ingresar al local para cuestionar a Silva, que igualmente disertó con normalidad dentro del Centro.

“Ladrones de la educación”, fue uno los varios insultos que se escuchan en videos divulgados en redes sociales.

En diálogo con Telenoche (Canal 4), Silva manifestó que el ir al Centro Cultural del Cerro tiene como objetivo “hablar con la gente y con los vecinos”.

“A veces lamentablemente estas actitudes patoteras y militantes pretenden impedirlo. Por suerte no pudieron”, señaló el jerarca.

“Yo lo que le pregunto a la gente es: ¿Hay quiénes en este país democrático y republicano determinan quiénes pueden ir a un lugar y quiénes no? En este país esto no puede pasar. Esto es totalitario. Pretender impedir que esta reunión o charla para hablar de educación con tantos vecinos no se pudiera realizar. Mejor dicho, se realizó con el hostigamiento permanente y los canticos de unos y otros. Eso está muy mal, habla mal del país. Ese es el país que no queremos, la educación que no queremos”, dijo Silva a Telemundo.

Por su parte, el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, destacó a Telemundo el trabajo de los legisladores de todos los partidos (Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Colorado y Frente Amplio) y dirigentes de la zona que colaboraron con las autoridades.

“Siempre algún desubicado hay que no entiende la a reglas democráticas. Que la protesta está totalmente preservada y reglamentada. El partido de gobierno lo hace y lo cuida muchísimo. Tenemos que cuidar también los lugares donde la gente se está expresando. Quiero destacar que de todos los que están acá el 90% quería que las cosas salieran bien. Tuvimos un hecho cuando se iba el presidente y el vicepresidente del Codicen les arrojaron cosas. Que insulten vaya y pase. Pero cuando empezamos a tirarnos cosas no es el camino. Es triste ver a muchachos tirando piedras contra una reforma educativa”, dijo González a Telemundo, que desmarcó a los gremios docentes de los incidentes.

Entre los varios actores políticos que se manifestaron, también lo hizo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que escribió en la red social Twitter: “Todos los republicanos somos hoy Robert Silva. La cultura de la descalificación y del insulto conduce al patoterismo y a la agresión física. Este no es el Uruguay que queremos. No nos vamos a dejar intimidar. ¡Más transformación educativa que nunca!”.

Antes del encuentro, Silva cuestionó una publicación realizada por el Centro de Estudiantes de Magisterio de Montevideo con la convocatoria a movilizarse debido a que se utilizaron las mismas palabras que fueron pintadas en su casa días atrás.

“Cara a cara con Robo Silva”, indica la publicación, y se agrega: “Ctrl+C, Ctrl+V” (atajo en el teclado para copiar y pegar).

“Más allá de otras consideraciones que lógicamente corresponden… ¿La misma consigna con que vandalizaron mi hogar?”, cuestionó el jerarca, que tras el hecho presentó denuncia penal en Fiscalía.

Todos los republicanos somos hoy Robert Silva. La cultura de la descalificación y del insulto conduce al patoterismo y a la agresión física. Este no es el Uruguay que queremos. No nos vamos a dejar intimidar. Más transformación educativa que nunca! — Pablo da Silveira (@pdasilve) September 1, 2022

Montevideo Portal