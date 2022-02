Robert Silva aseguró que la obligatoriedad en la educación “rige a plenitud” con la LUC

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) respondió al dirigente frenteamplista e intendente de Salto, Andrés Lima, quien aseguró que la LUC “elimina la obligatoriedad de la educación inicial y el bachillerato” y no se “compromete a mantener escuelas de tiempo completo y liceos de tiempo extendido”.

Silva manifestó a través de Twitter que recibió “decenas de mensajes de diferentes personas y en particular de padres preocupados por la afirmación pública de que la educación dejaría de ser obligatoria”; acto seguido, detalló a través de un hilo las disposiciones legales que rigen la educación.

He recibido decenas de mensajes de diferentes personas y en particular de padres preocupados por la afirmación pública de que la educación dejaría de ser obligatoria por lo que para no incurrir en omisión y por así corresponder, realizaré las siguientes aclaraciones (ABRO HILO)