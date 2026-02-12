Rivera: tres personas condenadas por “red narco”, dos de ellas expolicías, y una imputada

Judiciales

Tres personas fueron condenadas, una imputada y otra más continúa indagada vinculadas a la “red narco” desarticulada en Rivera en la tarde del miércoles 11 de febrero.

Según informó Fiscalía, se alcanzó un proceso abreviado mediante el cual se logró la condena de tres personas; dos de ellas son expolicías de la Jefatura de Rivera. En tanto, uno de los detenidos ayer era un oficial actualmente en funciones, sobre quien se dispuso el cese de detención sujeto al proceso penal.

Mientras tanto, para uno de los exfuncionarios se le decretó la condena como autor penalmente responsable de “un delito de contrabando, un delito de receptación de implementos de uso policial y un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida, en grado de acto preparatorio, todo en régimen de reiteración real”. A él se le dispuso una pena de dos años y nueve meses de penitenciaría.

El otro expolicía fue condenado como autor penalmente responsable de “un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida”. Deberá cumplir la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

En tanto, un tercer detenido fue condenado como “autor penalmente responsable de un delito de contrabando”. Se le impuso una pena de 10 meses de prisión, la que deberá cumplirse en régimen de libertad a prueba con las siguientes condiciones: fijar residencia, estar sujeto a la orientación de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente, y prestar servicios comunitarios.

En tanto, otro de los detenidos quedó imputado por “un delito continuado de contrabando”, con medida cautelar de arresto domiciliario total por un plazo de 120 días mientras continúa la investigación.

Además, se logró confiscar el vehículo y el dinero incautados, que se pusieron a disposición de la Junta Nacional de Drogas y de Rentas Generales, respectivamente.

