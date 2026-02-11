Rivera: desarticulan “red narco” integrada por dos expolicías y un actual funcionario

Montevideo Portal
Un operativo policial llevado a cabo en Rivera logró desarticular una “red narco” que contaba con dos expolicías y un efectivo en funciones entre sus miembros.
La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional Regional Norte desarticuló una organización dedicada al suministro de estupefacientes y contrabando de cigarrillos en dicho departamento, según informó este miércoles el Ministerio del Interior. “Entre los involucrados se encuentran dos expolicías y un funcionario policial en actividad perteneciente a la Jefatura de Policía de Rivera”, indicó la cartera, según pudo saber Montevideo Portal con fuentes policiales.
Durante el operativo se incautó cocaína, una “importante cantidad” de cigarrillos de contrabando, inhibidores de señal, equipos electrónicos y dinero en efectivo en dólares, pesos uruguayos y argentinos.
Siete personas se encuentran detenidas, pero la investigación sigue en curso, por lo que no se descarta que pueda haber más.
