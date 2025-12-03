Locales

Rivera: se suspendió el fútbol juvenil por el resto del año tras el ataque con machetes

Montevideo Portal

El ataque con machetes contra tres jugadores juveniles de Frontera Rivera —que debieron ser internados por cortes en la cabeza, manos y espalda— ocurrido el pasado sábado en la cancha de Peñarol de Rivera sigue generando repercusiones en el fútbol formativo del departamento.

Mientras la investigación avanza en la órbita del Ministerio del Interior y de Fiscalía, la Liga Departamental de Fútbol de Rivera tomó una decisión drástica: suspender todas las actividades juveniles por lo que resta del año y que los campeonatos queden desiertos.

Julio Fuentes, presidente de la liga, explicó que la medida surgió de una reunión extraordinaria del Consejo Juvenil, junto a los clubes involucrados. “Evaluamos todo lo que pasó; algunas situaciones que ya se venían dando y que pudieron haber llegado a estas situaciones”, señaló en diálogo con el medio Top TV.

“No les podemos dar garantías a los jugadores ni a los padres de esos chiquilines de que hechos como estos no vuelvan a pasar”, agregó. Por eso se decidió finalizar de inmediato los campeonatos sub-17 —la categoría donde ocurrió el ataque— y sub-14.

El dirigente remarcó que el episodio no se originó en el partido, ni en discusiones deportivas. “Ese plantel estaba yendo a hacer el calentamiento previo al partido, y fue sorprendido por ese ataque. No hubo intercambio de palabras, y la gente que los agredió estaba armada con machetes y otras cosas. Eso fue algo premeditado, evidentemente”, comentó.

La liga no adoptará sanciones inmediatas sobre instituciones hasta conocer el resultado de la investigación policial: “Si en alguno de los casos se identifica que los agresores son allegados o estaban dentro de la hinchada de alguna institución, ahí nos corresponde alguna sanción deportiva a la institución que esté involucrada”.

“Es por la seguridad de ellos. Nosotros no sabemos si los agresores están detenidos o no; corremos el riesgo de que en cualquier momento alguno de ellos pueda andar en alguna cancha nuevamente. Varios allegados y gente del cuerpo técnico de Frontera lograron detener a tres o cuatro que salieron disparando”, agregó.

Montevideo Portal