Grave: tres adolescentes heridos tras ataque con machetes en cancha de futbol en Rivera

La cancha del Club Peñarol de Rivera fue el escenario de un dantesco hecho en la noche de este sábado. Previo a un partido de la categoría sub 17 entre Frontera y Oriental, tres adolescentes fueron atacados con machetes en la zona de vestuarios.
Según informó el periodista local Pedro Olivera y confirmó Montevideo Portal, los efectivos policiales arribaron a la calle Elías Bochacur en medio de los disturbios, y los testigos señalaron que los hechos ocurrieron luego de que cuatro jóvenes ingresaran a la zona de vestuarios, agrediendo a los jugadores.
Los tres heridos, dos de ellos de 17 y uno de 15 años, debieron ser trasladados a un centro hospitalario con cortes, particularmente en la cabeza, en la mano y en la espalda. Uno de ellos sufrió corte occipital de 8 cm de largo y fue trasladado al Casmer; otro tuvo un corte en la mano derecha y en el parietal derecho, mientras que el tercero tuvo un corte parietal de 8 cm y un profundo arañazo en la espalda de 9 cm.
En el lugar también fueron detenidos cuatro hombres, tres de los cuales portaban los machetes, que fueron incautados. Todos los indagados son menores de edad, de entre 15 y 16 años, y declararán este martes 2 de diciembre a las 13:00 en Fiscalía.
El caso está a cargo de la Dirección de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
