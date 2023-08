Ripoll fue a presentación de nuevo sector del Partido Nacional y se mostró junto a Delgado

Política

Valeria Ripoll, quien recientemente abandonó la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para unirse al Partido Nacional, acudió en la tarde de este miércoles a la presentación de D Centro, un nuevo sector dentro de ese partido. Allí, la sindicalista se mostró antes del evento junto a Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, a quien también acompañó en la primera fila.

Ripoll ya había asegurado que apoyará la precandidatura de Delgado de cara a las elecciones nacionales de 2024. La exdirigente de Adeom también estuvo junto al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, con quien mantiene un buen vínculo, según han manifestado ambos en recientes declaraciones.

"Fue como la bienvenida, me sentí muy cómoda, muy bien", expresó Ripoll luego del evento en rueda de prensa. Consultada respecto a su rol dentro del Partido Nacional, indicó que no ha mantenido conversaciones en torno a qué sector ocupará. "No es lo central para mí", señaló.

Así, afirmó que su interés pasa por "las temáticas" en las que va a trabajar, en que "realmente tenga un espacio en donde pueda incidir" y que "tenga que ver con mejorar la calidad de vida de muchas personas que todavía necesitan ser escuchadas".

“Algo que yo he manifestado siempre es que entiendo incompatible la militancia sindical con la partidaria. He cuestionado a los que se manejan de esa forma y por eso lo que comuniqué hoy ante las consultas de los últimos días es que cierro el capitulo sindical. En el caso de Álvaro Delgado, fue el referente en un grupo de trabajo cuando golpeamos las puertas por el tema vinculado al autismo. Eso hizo también que se generara el vínculo con [Martín] Lema en el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Ripoll este martes en Esta boca es mía.

Lema, por su parte, aseguró que es “un honor” que Ripoll se haya incorporado al Partido Nacional.

Respecto a este tema, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, rechazó “esa ridiculización del FA-PIT” —término acuñado en redes sociales y cuyo uso se ha extendido a personalidades de la política, como es el caso de la senadora Graciela Bianchi— y expresó: “Ahora con el ingreso de Valeria Ripoll [al Partido Nacional], ¿vamos a hablar del ‘Partido Nacional-Pit’? Claro que no, porque no es verdad”. “Se terminó el FA-PIT, la gente no cree en esas locuras”, sentenció, entrevistado en el programa Primera mañana de radio El Espectador.

