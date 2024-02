Ripoll: “Martínez se presentó a la IM para ser presidente, lo mismo que Cosse hace ahora”

Política

Valeria Ripoll, ex secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y actual integrante del Partido Nacional, fue entrevistada anoche en Seré Curioso, el programa del periodista César Bianchi en el canal VTV.

Durante el reportaje, Ripoll soltó duros conceptos contra el exintendente Daniel Martínez, en cuya administración ella dirigió Adeom, y trazó un paralelismo con lo obrado por la actual gobernante departamental, Carolina Cosse.

“Creo que el daño que le hizo la administración Martínez a la Intendencia tiene que ver con que fue un intendente a quien no le interesaba serlo. Se presentó a la intendencia para luego ser presidente, y es lo mismo que hace ahora Carolina Cosse”, aseguró.

“El problema que tenemos en Montevideo es que el Frente Amplio está convencido de que cualquier persona que ponga como candidata a la Intendencia va a ser intendente, por la votación que tiene el partido en Montevideo”. Según Ripoll, eso convertiría al gobierno departamental en un escalón para alcanzar la presidencia.

“Quien tenga pretensiones de ser candidato a la presidencia, sabe que allí tiene una infraestructura gigantesca y con una recaudación millonaria al servicio de su campaña en los cinco años previos”. Según la exsindicalista, “eso Daniel Martínez no lo utilizó bien”, y ahora la actual intendenta ensayaría un camino similar.

“Cosse hoy usa para su campaña todo lo que es Montevideo Verde y el Plan ABC, pero todo eso ya estaba. El Plan ABC no es un invento de ella ni un programa nuevo”, criticó.

Entrevista adelante, Ripoll defendió la gestión de Lacalle Pou al frente del Ejecutivo, y cuestionó las credenciales del Frente Amplio a la hora de hacer reclamos.

“Hay mucha hipocresía por parte del Frente Amplio al cuestionar episodios que le tocó enfrentar a este gobierno. Me parece que tuvimos a un presidente que dio la cara”, dijo, para plantear luego una comparación con Tabaré Vázquez, fallecido en diciembre de 2020 a causa de un cáncer pulmonar.

“Tabaré Vázquez en los últimos cinco años estuvo oculto, no le dio la cara a la población, no respondió por el gran problema de seguridad que tenía nuestro país”, aseveró.

“Hoy hay un presidente que responde, que podrá alcanzar o no, que se podrá estar de acuerdo o no con lo que dice, pero que toma decisiones, cambia ministros. Me parce que ha sido un gobierno valiente, y que le han tocado episodios de los a uno no le gusta tener”, concedió.



