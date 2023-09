Ripoll dijo que sería candidata a intendenta y Gandini respondió: “No es solo querer”

Política

Montevideo Portal

La recién llegada militante del Partido Nacional y exidirigente sindical Valeria Ripoll fue consultada en entrevista con Radio Montecarlo si sería candidata a intendenta en caso de que los nacionalistas se lo propusieran. “No tengo por qué decir que no”, dijo la exsecretaria general de Adeom en Montevideo.

“Está claro que es un área que manejo por el conocimiento que me han dado todos estos años de estar en la intendencia y en el sindicato de municipales. Si se entiende que tengo que ser yo, obviamente no tendría inconveniente”, agregó.

De igual forma, Ripoll reparó en que hasta el momento no se ha hablado del tema de forma oficial. “No hemos hablado sobre esto, falta muchísimo para la elección. Pero es algo que se me pregunta continuamente y tengo que ser sincera”, sostuvo.

El senador blanco Jorge Gandini fue consultado al respecto y respondió que la exdirigente “viene llegando al partido”. “Yo no he hablado con ella, no tengo ninguna idea de qué piensa. La tengo ubicada en el movimiento sindical, en un recorrido de izquierda, no blanco. No nos acompañó en la Ley de Urgente Consideración, que fue una cosa vertebral e importante. Pero ha hecho una evaluación ideológica y ha entrado a un sector del partido, pero no al partido todavía”, agregó en diálogo con Telemundo.

Por otra parte, destacó que es “bárbaro” que haya postulantes para ser candidatos a intendentes de Montevideo. “Pero ser candidata única por el Partido Nacional requiere un proceso más largo que llegar y obtener eso. Se trata de un premio muy importante y un honor para un blanco”, expresó.

“Me parece genial que haya gente que quiera. Normalmente la gente no quiere estas responsabilidades. Pero no es solo querer: hay que acumular muchas voluntades, de muchos sectores, compañeros y militantes, que tienen que estar entusiasmados. Bienvenida a la causa. Hay otros compañeros que deben querer recorrer el mismo camino; queda todavía bastante”, agregó el senador nacionalista.

Montevideo Portal