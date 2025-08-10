Locales

Restos de hidrocarburos en más playas de Maldonado; exhortan a evitar contacto directo

Montevideo Portal

Se encontraron restos de hidrocarburos en varias playas del departamento de Maldonado este domingo, según informó la intendencia.

La Dirección de Ambiente de la comuna “señala su preocupación ante la aparición de nuevos restos de hidrocarburos en la faja costera del departamento y sus impactos”, dice en un comunicado de prensa.

El material se halló el sábado en Ocean Park, Sauce de Portezuelo y El Chorro, y el domingo en La Susana, José Ignacio y la parada 30 de la playa Brava.

“La situación es dinámica y no se descarta que pueda aparecer en otros sitios”, señala la intendencia.

En ese sentido, indica que se está trabajando con “en forma articulada” con Ancap, Ministerio de Ambiente y Prefectura Nacional”.

“Se exhorta a la población a evitar el contacto directo con los restos de hidrocarburos por sus efectos perjudiciales para la salud”, sostiene el comunicado.

