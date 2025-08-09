Autoridades extrajeron “grueso” de pérdida de hidrocarburo en Maldonado y estudian causas

Locales

Autoridades del gobierno trabajaron en una pérdida de hidrocarburo en el departamento de Maldonado, según informó el vocero de la Armada, Alejandro Pérez, en la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió cerca del kilómetro 109 de la ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Sauce de Portezuelo. Se trató de “una pequeña película muy delgada de hidrocarburo”, indicó el vocero.

Según afirmó, técnicos de Ancap, el Ministerio de Ambiente y las prefecturas de Piriápolis y Maldonado trabajaron en el lugar para “prevenir daños mayores”.

Inicialmente el vocero informó que la pérdida era en un oleoducto, pero en una actualización de los hechos aseguró que no es así. Según indicó, técnicos de Ancap le comunicaron que “no hay una apreciación de la situación de los daños, ni se estima que pueda ser algo grave ni complicado”.

“Hasta el momento no se han encontrado indicios objetivos para indicar la fuente”, reza el comunicado de la Armada, difundido alrededor de las 12:30.

Asimismo, se notificó que ya se limpiaron unos 350 metros de costa.

Desde la Intendencia de Maldonado aseguraron que se tomaron muestras de los hidrocarburos en la zona. Ahora están a la espera de los resultados, que están siendo analizados por Ancap.

La directora de Medio Ambiente de la comuna, Virginia Villarino, dijo que las cuadrillas trabajaron en el lugar para limpiar la zona y, al ser una mancha dispersa, se dificultó poder retirar la totalidad de los restos de hidrocarburo. “En articulación con el Ministerio se pudo levantar el grueso, lo escaso que quedó desaparecerá en las próximas horas”, indicaron desde la comuna.

“La directora dijo que se va a seguir trabajando y monitoreando la zona”, finaliza el texto difundido por la Intendencia de Maldonado sobre las 13:00 del sábado.

