Rescisión de Cardama: blancos acusan al gobierno de “destruir el legado” de Lacalle Pou

El Directorio del Partido Nacional cuestionó en la tarde de este viernes la decisión anunciada por el gobierno de rescindir el contrato con Cardama, al considerar que responde a un objetivo político del Frente Amplio.

En la carta difundida por el partido se rechazó “enfáticamente” la determinación del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto el acuerdo vinculado a la concreción de patrulleras oceánicas. Según el texto, la medida tiene “fines exclusivamente políticos” y apunta a “destruir el legado” de la administración anterior y del expresidente Luis Lacalle Pou.

En el documento, se sostiene que la medida “desconoce un procedimiento ajustado a derecho” y calificó la resolución como “absolutamente irresponsable”. Además, afirmó que la rescisión dejará al país sin un instrumento que la Armada Nacional “espera desde hace 20 años” y que, aseguró, el Frente Amplio no logró resolver durante sus 15 años de gobierno.

Los nacionalistas también expresaron “preocupación” por las consecuencias que podría generar la ruptura del contrato. En ese marco, advirtieron por el riesgo de una “demanda multimillonaria” y por un eventual “daño” en la credibilidad jurídica de Uruguay, al tiempo que remarcaron que las patrulleras son “imprescindibles” para el resguardo de la soberanía marítima.

Por último, el directorio reafirmó su respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa durante el período pasado y lamentó lo que consideró una decisión “penosa”.

Declaración del Directorio del Partido Nacional respecto a la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama. pic.twitter.com/kRuuHGo0Uu — Partido Nacional (@PNACIONAL) February 13, 2026

