¿Qué pasa con lo que hizo Cardama? ¿Uruguay tendrá patrullas?: Las respuestas de Orsi

El presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa este viernes para anunciar que el gobierno uruguayo rescindirá el contrato con Cardama por las dos patrullas oceánicas del tipo OPV, licitadas durante la administración de Luis Lacalle Pou.

Una de las preguntas durante la conferencia fue respecto a si Uruguay tendrá un nuevo proceso para hacerse de los navíos. Ante esto, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, tomó la palabra y aseguró que “habrá patrullas oceánicas en este período de gobierno”.

Orsi, más adelante, complementó que serán similares y del mismo porte que las planeadas por Cardama. “Hay cuatro o cinco opciones; hemos tenido reuniones con países que tienen astilleros públicos y privados”, añadió el mandatario.

Además, anunció que Uruguay “tendrá lanchas rápidas” a través de un proceso que avizora avanzado y que se concretará en el mediano plazo. Orsi recordó que países como Estados Unidos han ofrecido a Uruguay navíos similares a las OPV, aunque no con el mismo alcance.

Por otro lado, con respecto a la estructura que Cardama ya tiene avanzada en España, Orsi dijo que la idea es recuperar el patrimonio y para eso se presentarán diferentes acciones legales.

“Ya se empezó a trabajar para cómo nos hacemos de eso que está o del dinero. Eso lo estamos trabajando desde ya”, sostuvo.

