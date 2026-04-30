Régimen de franquicias: los dos nuevos requisitos y cuáles son los datos que piden

Este 1º de mayo entrará en vigor el nuevo régimen de franquicias, que fue impulsado por el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuesto Quinquenal y tiene dos nuevos requisitos.

Tal como establece el decreto 50/026 sobre el régimen de envíos postales internacionales, el gobierno agregó dos nuevos requisitos para quienes deseen ampararse a la franquicia: contar con identidad digital y autorizar expresamente a las entidades administradoras de tarjetas de crédito, débito e instrumentos de dinero electrónico, a que se suministren información a la Dirección Nacional de Aduanas.

A partir de la aprobación del procedimiento de protección de la identidad de los usuarios en la utilización de franquicias en los envíos postales internacionales, ahora los usuarios deberán:

· Contar con un mecanismo de identidad digital con nivel de seguridad intermedio (verificado) o avanzado.

· Autorizar expresamente, en calidad de titular, a que las entidades administradoras de tarjetas de crédito, débito e instrumentos de dinero electrónico suministren a la Dirección Nacional de Aduanas la información necesaria para la realización de los controles correspondientes.

En la etapa inicial del nuevo régimen, estos requisitos no serán controlados de forma obligatoria, ya que el objetivo de la Dirección Nacional de Aduanas es brindar un “período de adaptación para que todos los usuarios puedan adecuarse”.

De todos modos, el gobierno espera que “en el futuro cercano su cumplimiento pase a ser obligatorio”. Las medidas, dijo Aduanas en un comunicado, tienen como objetivo cuidar y proteger a los usuarios. La dirección del Ministerio de Economía y Finanzas busca fortalecer la seguridad en el uso del régimen y resguardar la identidad de los usuarios, para evitar “posibles fraudes o situaciones de usurpación de identidad”.

El formulario, que según Aduanas es “simple y ágil”, puede completarse en menos de dos minutos. Para realizarlo, los usuarios deberán contar con un mecanismo de identidad digital con nivel de seguridad intermedio (verificado) o avanzado.

Quienes aún no dispongan de identidad digital podrán obtenerla en este link. El gobierno recomienda gestionar este requisito con anticipación para evitar inconvenientes. Métodos disponibles para identificarse digitalmente:

El formulario de registro incluye los siguientes datos:

· Datos personales del titular.

· Información sobre los medios de pago utilizados para compras en el exterior, que deberán ser titulares del usuario.

· Consentimiento expreso obligatorio, mediante el cual el usuario autoriza que las entidades comprendidas en el artículo 627, inciso 3 de la Ley 20.446 suministren a la Dirección Nacional de Aduanas la información necesaria y suficiente para garantizar la adecuada aplicación y control del régimen.

El cumplimiento de los requisitos obligatorios es “indispensable” para poder utilizar la franquicia. Al completar el formulario, el usuario estará cumpliendo con ambos requisitos establecidos por la normativa.

El registro deberá realizarse una única vez, aunque “será responsabilidad de cada usuario mantener sus datos actualizados en el sistema”.

Aduanas pide a todos los usuarios que completen este nuevo requisito a la brevedad, para así asegurar la continuidad en el uso de la franquicia sin interrupciones.

¿Qué es una franquicia?

Es un régimen que permite a personas físicas mayores de 18 años importar hasta tres envíos internacionales al año sin pagar ciertos impuestos, en compras por debajo de ciertos montos y condiciones.

¿Cuántas hay por año con la nueva normativa?

Hasta tres compras, con un límite total de US$ 800, de forma anual.

¿Qué pasa si una persona utiliza los tres envíos, pero no alcanza el límite de los US$ 800?

Deberá esperar hasta el próximo año para utilizar el beneficio, cuando se renuevan las tres franquicias. El importe no es acumulativo.

¿El IVA está incluido en el límite de los US$ 800?

No, el IVA se carga luego de efectuada la compra.

¿En qué compras hay IVA?

Depende del país de origen del envío y de facturación:

• Desde Estados Unidos, no paga IVA por el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA).

• Desde otros países, sí paga IVA.

¿Cómo funcionan las compras a Estados Unidos?

Son hasta tres compras al año de un máximo de US$ 200 por envío.

¿Entonces, son seis franquicias en total por persona?

No. Las franquicias son tres, sin importar el régimen que se utilice, y lo mismo aplica para el tope. Por ejemplo: si se realiza una compra de US$ 198 dólares a EE. UU. a través de un courier registrado, no se paga IVA; sin embargo, el saldo del usuario para el uso de franquicias quedará en US$ 602, que se podrán utilizar en hasta dos compras.

¿Qué pasa si ya se usaron los tres envíos en 2026 antes del 1º de mayo?

No se puede volver a usar la franquicia en lo que queda del año. Aunque el régimen cambie en mayo, el límite de cantidad ya se consumió.

¿Qué pasa si se hace un cuarto envío?

Se pasa automáticamente al régimen simplificado: en lugar de pagar IVA, aranceles y otros tributos por separado, se paga un único impuesto del 60% sobre el valor del producto.

Los sitios web del MEF y la DNA también tienen información para los usuarios respecto al tema.