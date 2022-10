Reforma jubilatoria: los “innegociables” de Cabildo y las reuniones de Manini con Lacalle

Política

Antes de que el presidente Luis Lacalle Pou se reuniera con los líderes de la coalición de Gobierno el pasado lunes, mantuvo tres encuentros con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

En la primera de esas reuniones, el legislador cabildante dejó en claro que su partido no estaba de acuerdo con tres puntos del anteproyecto e hizo énfasis en que, si no se cambiaban, Cabildo Abierto no daría los votos en el Parlamento.

Si bien presentaron alrededor de 10 transformaciones, entendían que había algunos aspectos que eran “innegociables”. La primera propuesta de Cabildo Abierto fue que la reforma se comenzara a aplicar a los nacidos desde el año 1973.

Para hablar de ese punto, en la primera reunión entre Lacalle y Manini también estuvo el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain. “Fue un tire y afloje tremendo, porque Saldain entendía que el cambio no era oportuno”, dijo una fuente cabildante a Montevideo Portal.

Sin embargo, en ese momento Manini Ríos repitió una frase que ya había dicho a Lacalle en otros momentos: “Sin esos cambios, no cuenten con nosotros para aprobar el texto”.

El otro punto “innegociable” eran las bonificaciones de los funcionarios policiales, que desde Cabildo Abierto entendían como “muy bajas”. Según el análisis que hizo el partido, con el nuevo régimen de la seguridad social un policía “iba a terminar ganando lo mismo que un trabajador de casino”, agregaron las fuentes políticas.

Y el tercer punto fueron las pensiones por viudez, que estaban establecidas para las personas a partir de los 65 años y era un beneficio a término. Cabildo Abierto propuso que la edad bajara a los 50 y que no exista un tiempo límite para percibir el dinero.

¿Qué pasa con los otros siete puntos?

Desde el gobierno se entiende que lo mejor es aprobar así como está el texto de la reforma, pero Cabildo Abierto propondrá cambios en el debate parlamentario.

“Nuestra idea no es que la reforma quede así como está, sino que vamos a impulsar los siete cambios que nos quedaron”, agregaron.

