Reforma jubilatoria: ante postura de Cabildo, el PN mantiene optimismo de lograr acuerdos

Pedro Jisdonian dijo que si bien el tema no está cerrado cree que siguiendo con las conversaciones se llegará a un proyecto beneficioso.

Los diputados del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez y Pedro Jisdonian brindaron una rueda de prensa luego de que se juntaran los legisladores de la coalición multicolor en la Cámara Baja por la reforma de la seguridad social, que hasta el momento no tiene acuerdo dentro de la alianza partidaria y, por tanto, no tiene mayorías para ser votada en la comisión especial, creada para el análisis del proyecto previo a que sea ingresado en el pleno.

Jisdonian informó que la instancia sirvió para conocer la devolución del Poder Ejecutivo a los pedidos que se realizaron la semana pasada durante la comisión y reconoció que todavía están en instancias de “conversaciones”, aunque señaló que tienen plazo hasta el viernes para la votación en la comisión.

“Si bien es cierto que hay algún punto que no está cerrado, soy optimista en que siguiendo con las conversaciones y entre todos haciendo aportes, vamos a llegar a un proyecto que sea beneficioso para los trabajadores”, afirmó.

Luego, el representante reconoció que los puntos en los que no están en acuerdo son de público conocimiento y que tienen que ver con la edad, la tasa de reemplazo y las inversiones de las AFAP en el extranjero, que, según dijo, ya se están trabajando en otras propuestas para tratar de modificarlo. “Somos optimistas de que se pueda llegar a un acuerdo”, señaló.

Rodríguez, por su parte, indicó que los puntos que fueron planteados anteriormente, tanto por Cabildo Abierto como otros partidos, están siendo analizados, pero aclaró que el proyecto tiene “puntos neurálgicos” y que el cambio de ellos puede generar que el proyecto deje de ser sostenible o menos viable para aplicarse en el sistema general porque dejaría de cumplir el objetivo de tener un sistema de seguridad social que no tenga déficit.

“Independientemente de eso, todos los puntos están en análisis, lo que el Ejecutivo nos remitió hoy avanza sustancialmente sobre los asuntos que hablamos la semana pasada, los 11 puntos más otros tantos más y pretendemos que de aquí a mañana en la reunión que tengamos con las autoridades del Ejecutivo dar notorios avances en estos puntos como en otros”, señaló.

“El tema de los 25 años, por supuesto, es una de las propuestas que ha formulado Cabildo Abierto, que es de menor posibilidad de que sea viable, pero no es la única propuesta. Han sido innumerables la cantidad [de propuestas] tanto en la reunión que tuvimos la coalición el martes como en la reunión del miércoles de la comisión y muchos de esos puntos que han formulado están siendo incorporados a esta propuesta”, añadió.

El diputado blanco contó que aspiran a nivel de bancada que el análisis sea de manera global, integral, y no quedarse con una o dos propuestas. “Que veamos el bosque y no el árbol”, sostuvo, y agregó que ese tipo de análisis permitiría al final de esta semana estar votando el proyecto con los cambios y que eventualmente se pueda discutir alguna modificación más entre el tratamiento en la comisión y el plenario.

Consultado sobre si el plazo es impostergable, Rodríguez contestó: “Eso lo analizaremos mañana [por este martes]. Nosotros, desde el Partido Nacional, lo que habíamos dicho e incluso a nivel de la coalición es que si los tiempos permitían llegar a los acuerdos suficientes, no le encontramos necesidad o sentido a la prórroga. Todavía no ha pasado todo el tiempo, la instancia que tenemos mañana y el miércoles van a ser muy importantes, aguardemos a usar todo el plazo, esperamos estos días hacer lo mismo y eso nos va a permitir llegar a una conclusión. si los acuerdos se alcanzan y las mayorías se obtienen, no tendrá sentido ni necesidad la prórroga”.

“Si uno mira los números que han propuesto el Ejecutivo con números elaborados por el BPS no se abate el déficit, lo que logra es contener. Por lo tanto, si no tenemos ese sistema de herramientas ese déficit va a seguir creciendo y que el déficit en esta materia crezca lo que va a significa es que es menos recursos para otro tipo de políticas sociales que el Estado tiene la obligación de realizar. Ser conscientes que cualquier modificación atenta contra la viabilidad del sistema”, concluyó.

