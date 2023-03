Manini sobre votación de reforma jubilatoria en próxima administración: “No lo descarto”

Política

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos no descartó que la discusión y votación del proyecto de ley de reforma jubilatoria pueda pasar con la siguiente administración en caso de que no se tomen en cuenta algunos de los planteos que están realizando desde su partido, ya que, según dijo, si no se hacen, no van a votarlos.

“Nosotros lo que hemos dicho hasta ahora es que entendemos que es necesario hacerle cambios al sistema de seguridad social para hacerlo sostenible en el tiempo, hemos firmado un documento y ese es el único compromiso que hemos asumido, donde dice que hay que hacer una reforma que haga al sistema sostenible en el tiempo. Dice ‘una reforma’, no esta reforma o aquella reforma: una reforma. “Y todavía [dice lo que firmamos en noviembre del 2019] ‘con el mayor respaldo político’”, señaló en entrevista con Informativo Sarandí.

“Eso, leído entre líneas es con el apoyo de todos los partidos, no de medio país. Eso es lo que se firmó en el 19, ese es el compromiso asumido. Nosotros a la luz de lo que viene ocurriendo, lo que pasó con la LUC y lo que están anunciando que va a pasar con esta ley, queremos que esta ley sea una buena ley que en definitiva quede vigente en el sistema jurídico”, agregó.

El legislador cabildante se cuestionó de qué sirve una ley que dentro de “unos meses y por la vía que sea (por un plebiscito para octubre del 2024 o por algún mecanismo en el Parlamento)” termine siendo derogada. “Vamos a aprobar una ley que tenga todas las fortalezas necesarias”, propuso.

“Para nosotros este proyecto tiene algún par de puntos que lo hace débil a la hora de defenderlo y es lo que estamos proponiendo cambiar, entonces más allá de lo que sea la opinión pública, nosotros lo que pensamos es que la ley tiene que ser la mejor ley posible para poder ser defendida después”, añadió.

Consultado sobre los plazos que manejaban algunos legisladores, sobre todo del Partido Nacional, que pensaban aprobarlo antes de que finalizara marzo, Manini respondió negativamente y aseguró que piensa que no, que no va a dar para votarlo esta semana, salvo que aparezcan cambios “muy sustanciales” hoy o mañana, aunque reconoció que no va a votarse esta semana.

“El grueso de la ley, la parte más importante de la ley va a entrar a regir en enero del 33, dentro de casi 10 años. Entonces, ¿cuál es la gran urgencia de aprobarlo esta semana, dentro de un mes, dentro de seis meses o en el año 2025? Puede haber distintas opciones, no hay por qué atarse o apurarse a determinados plazos que fueron establecidos en algún momento”, afirmó.

Cuestionado sobre si manejaba la posibilidad de que se votara en la próxima administración, Manini respondió que no lo descartaba.

“Yo no descarto que se termine votando en la próxima administración, si es que ahora no hay acuerdo. Mire, aquí se está autorizando por este proyecto a las AFAP, es decir, el dinero que los uruguayos ponen en las AFAP, a que sea sacado en el país para que sean puestos en inversiones en el extranjero. Nosotros lo que decimos es que aquí hacemos todos los esfuerzos posibles para traer capitales afuera y a veces hacemos concesiones que no le hacemos a los uruguayos para que venga un capitalista de afuera a invertir. Y por otro lado vamos a estar sacando la plata de los uruguayos para afuera. Pensamos que no es el mejor uso, aparte de los riesgos que claramente tiene sacar la plata hacia afuera, lo estamos viendo en estos días”, indicó.

“Creo que sacar el dinero de los uruguayos hacia afuera es realmente negativo, no es bueno, no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Pensamos que el capital uruguayo tiene que ser volcado para estimular el trabajo nacional para tantas cosas que hay que hacer aquí, para tantos trabajadores tengan el oxígeno que muchas veces les falta. Tal vez ese es el punto en el que nosotros estamos más firmes. Sacar el dinero de las AFAP para invertir a nosotros realmente no nos convence en nada. Veremos qué flexibilización presentan los autores de esto en ese punto, pero si no hay ninguna, le diría que ese punto al menos no lo vamos a llevar”, añadió.

Finalmente, Manini expresó que se está intentando buscar los puntos de encuentro y que desde la otra parte se logre cierta “flexibilización” para que la ley sea “más defendible” porque augura que tendrá luego un proceso de discusión para ver si quedará vigente o no, tal como pasó con la Ley de Urgente Consideración.

Sobre los dichos del presidente Luis Lacalle Pou de que el oficialismo está deseando que se apruebe el proyecto, Manini dijo: “Tal vez estén deseando sí para tener otra bandera más para la campaña electoral. Es probable que estén deseando, pero por esa razón”, concluyó.

Una reunión

Este lunes, los socios de la coalición a nivel parlamentario se van a reunir para avanzar en las negociaciones y se pondrán las discrepancias arriba de la mesa, según publica El País. La intención del encuentro es intentar generar consensos y por eso la expectativa está puesta allí.

Pedro Jisdonian consideró “interesante” la reunión porque allí se conocerá la posición de Cabildo Abierto, ya que estima que se generó un “teléfono descompuesto” el pasado martes a la interna del partido.

“Supongo que, después de esa instancia, debe haber habido un diálogo entre los diputados y Manini Ríos. De esa manera, vamos a saber el verdadero planteo de Cabildo y, en relación a eso, trabajar”, dijo al matutino.