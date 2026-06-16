Referente de la departamental de Sunca en Maldonado falleció en siniestro de tránsito

Montevideo Portal

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado informó sobre el fallecimiento del trabajador y dirigente sindical Javier Eduardo Costa Hernández, conocido como “Lalo”, quien murió a los 49 años tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 60.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 21 de la ruta 60, donde tres vehículos, una camioneta y dos autos que circulaban en el mismo sentido de Sur a Norte chocaron entre sí.

El hombre viajaba en una camioneta junto con otras siete personas y fue la única víctima del hecho.

A través de un comunicado, difundido por FM Gente la departamental sindicalista señaló que el siniestro ocurrió en la tarde del lunes y que Hernández falleció a raíz de las lesiones sufridas. El trabajador era padre de una hija de 15 años.

“Javier fue delegado de seguridad en las obras viales, donde supo organizar desde adentro y colaborar para la seguridad en obra”, destacó.

“A sus familiares, amigos, compañeros de trabajo vaya el más apretado abrazo en estos momentos difíciles”, expresó la organización sindical.