Referente de la departamental de Sunca en Maldonado falleció en siniestro de tránsito
Javier Eduardo Costa Hernández, de 49 años, perdió la vida en un choque entre tres vehículos en la ruta 60.
Generando audio…
16.06.2026 21:25
Montevideo Portal
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado informó sobre el fallecimiento del trabajador y dirigente sindical Javier Eduardo Costa Hernández, conocido como “Lalo”, quien murió a los 49 años tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 60.
El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 21 de la ruta 60, donde tres vehículos, una camioneta y dos autos que circulaban en el mismo sentido de Sur a Norte chocaron entre sí.
El hombre viajaba en una camioneta junto con otras siete personas y fue la única víctima del hecho.
A través de un comunicado, difundido por FM Gente la departamental sindicalista señaló que el siniestro ocurrió en la tarde del lunes y que Hernández falleció a raíz de las lesiones sufridas. El trabajador era padre de una hija de 15 años.
“Javier fue delegado de seguridad en las obras viales, donde supo organizar desde adentro y colaborar para la seguridad en obra”, destacó.
“A sus familiares, amigos, compañeros de trabajo vaya el más apretado abrazo en estos momentos difíciles”, expresó la organización sindical.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]