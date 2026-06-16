Maldonado: un fallecido y seis personas lesionadas en triple choque

Una persona falleció y otras siete resultaron lesionadas como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en la tarde del lunes en el kilómetro 20 de la ruta 60, en el departamento de Maldonado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, el hecho se registró sobre las 18:30 horas e involucró a tres vehículos que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte.

Por causas que se encuentran bajo investigación, una camioneta y dos automóviles colisionaron entre sí y posteriormente despistaron hacia la faja natural ubicada al este de la calzada. Dos de los vehículos quedaron en posición normal, mientras que el tercero terminó volcado.

La víctima mortal fue un hombre de 49 años que viajaba como acompañante en la camioneta. Falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta, de 55 años, fue diagnosticado con politraumatismos y trasladado al sanatorio Mautone. Junto a él viajaban otras seis personas: tres hombres de 32, 44 y 31 años sufrieron politraumatismos de diversa entidad y fueron derivados a centros asistenciales de Maldonado, mientras que un joven de 23 años presentó lesiones leves y recibió el alta en el lugar. Otros dos ocupantes, de 32 y 37 años, resultaron ilesos.

En uno de los automóviles involucrados viajaban un conductor de 49 años y una acompañante, de 55. El hombre sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado al Sanatorio Mautone, mientras que la mujer no presentó lesiones. La prueba de espirometría practicada al conductor arrojó resultado negativo.

El tercer vehículo era conducido por una mujer de 55 años, quien no sufrió lesiones. La espirometría realizada también tuvo resultado cero.

Como consecuencia de las tareas periciales desarrolladas por la Policía Científica, la ruta 60 permaneció totalmente cortada en ambos sentidos entre las 20:30 y las 23:10 horas.

Las circunstancias que originaron el siniestro son materia de investigación.