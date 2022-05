Récord: exportadores de carne bovina y ovina pagaron US$ 337 millones en aranceles

Economía

En 2021 Uruguay registró un pago de aranceles de US$ 337 millones por exportación de carne bovina y ovina, la mayor cifra registrada en la historia, consignó en un informe el Instituto Nacional Carnes (INAC).

Según la institución, este monto fue 66% superior al registrado en 2020 y es explicado por el aumento de las colocaciones en particular de carne bovina a China, destino en el que la tasa arancelaria pagada por los frigoríficos uruguayos es de 12%.

“El 90% de este monto corresponde a carne bovina, 5% a carne ovina y el 5% restante a sus menudencias y producto cárnico bovino”, apuntó el INAC.

A su vez, se destacó que el aumento de las exportaciones registrado en 2021 se tradujo “en un aumento casi proporcional en el pago de aranceles”, mientras que el “valor de lo exportado de los productos bovinos y ovinos aumentaron 56% en 2021 con respecto a 2020”.

El pago de aranceles de la carne bovina en particular alcanzó los US$ 305 millones y los principales mercados donde se pagaron aranceles fueron China (62%), Unión Europea (13%) y Estados Unidos (10%). en China se pagaron US$ 188 millones, en la Unión Europea US$ 41 millones y en Estados Unidos US$ 30 millones.

En el caso de China, se destacó que la exportación de carne bovina se duplicó con respecto a 2020 (US$ 749 millones) y llegó a US$ 1.448 millones.

“Como Uruguay mantuvo sus condiciones de acceso ‘por defecto’, el monto pagado de aranceles aumentó proporcionalmente”, agregó el INAC.

También se destacó que las ventas de carne vacuna también se duplicaron a Japón, ubicándose en US$ 47 millones contra los US$ 22 millones de 2020.

Para ingresar a ese mercado Uruguay paga un arancel del 38,5%, luego de que ese mercado se volviera abrir tras 18 años en diciembre de 2018.

En el caso de la Unión Europea, el informe señala que hubo un aumento en el pago de impuestos de US$ 8 millones en relación al año previo, en particular “explicado por el incremento de las exportaciones de carne enfriada fuera de cupo (481 y Hilton), las cuales pasaron de 1.900 toneladas peso embarque en 2020 a 3.050 en 2021”.

Por su parte, la carne ovina pagó en total US$ 17 millones en 2021 en los mercados de exportación y el 99% de ese monto está explicado por las colocaciones en China, señaló el INAC, que informó hubo un aumento de US$ 51 millones en las ventas de ese producto al país asiático.

En sus consideraciones finales, el INAC sostuvo que “en los últimos cinco informes anuales sobre aranceles una de las principales conclusiones permanece incambiada: el pago de aranceles de Uruguay cambia porque varía la composición de mercados, no porque existan variaciones”

“Las condiciones arancelarias han tenido escasas mejoras en las últimas tres décadas. Adicionalmente una de las mejoras más valiosas que ha existido, está en proceso de extinción (cuota 481). Esta situación no es inocua. Si evaluamos los principales mercados importadores de carne bovina vemos que cuentan con condiciones de acceso por defecto hostiles: con aranceles elevados. Para que el comercio de carne prospere, muchos mercados requieren la firma de acuerdos comerciales que logren bajar los aranceles. En la medida que el portafolio de acuerdos comerciales de Uruguay es pobre, sus condiciones de acceso arancelarias también lo son”, sostuvo la institución.

