Reapertura de La Trastienda: la gestión anterior aclaró que no tiene vínculo con la actual

Tras el anuncio de la reapertura de la sala de espectáculos La Trastienda en Montevideo, los responsables de la gestión anterior difundieron en las últimas horas un comunicado en el que aclararon que no mantienen ningún tipo de vínculo con los actuales titulares de la marca ni con quienes estarán al frente del local a partir de ahora.

Tal como informamos, La Trastienda volverá a abrir sus puertas luego de haber cerrado en febrero de 2025. La reapertura se da tras la adquisición de la casa matriz argentina —titular de la marca— por parte de un nuevo grupo empresarial dedicado a la gestión de salas de espectáculos en Argentina, que ahora desembarca también en Uruguay.

En ese contexto, desde la anterior administración de La Trastienda Montevideo señalaron que la sala fue operada desde su apertura, en noviembre de 2008, y hasta su cierre, por una empresa societaria uruguaya, encabezada por el productor y promotor Danilo Astori Sueiro.

Esa gestión se desarrolló en el marco de un acuerdo societario con la empresa argentina propietaria de la marca y responsable de la histórica sala ubicada en Buenos Aires.

“El día 29 de enero, a raíz de los avisos de prensa difundidos con relación a la reapertura de la sala de espectáculos La Trastienda en Montevideo, deseamos informar al público en general que la anterior explotadora y Danilo Astori Sueiro no tienen vinculación empresarial ni comercial de ningún tipo con los actuales titulares de la marca ni tampoco con quienes estarán al frente de la misma a partir de ahora”, expresa el comunicado.

