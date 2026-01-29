Locales

La Trastienda vuelve a abrir sus puertas: en qué fecha y quiénes son los nuevos dueños

La Trastienda llevaba 17 temporadas ininterrumpidas cuando el año pasado comunicó su cierre. Después de un año, la icónica sala montevideana anunció que “regresa con fuerza”.

El 1° de marzo de 2025, un grupo de empresarios artísticos se animaron al “desafío de tomar la emblemática sala”, en la cual llevaron a cabo una “renovación integral que respetará su legado y enfocados hacia el futuro”. El año pasado, la nueva gestión invirtió en mejoras edilicias para “adaptarse a los tiempos modernos, sin diluir la esencia que la convirtió en un ícono cultural en la calle Fernández Crespo de Montevideo”.

El relanzamiento de la sala “representa el inicio de un ambicioso plan de expansión sudamericano, alineado con la sala matriz La Trastienda Buenos Aires”, dijeron los nuevos empresarios argentinos.

La trayectoria de los nuevos dueños incluye salas como el Club de la Música Torcuato Tasso y el histórico Teatro Ateneo. La nueva etapa en Montevideo está bajo la dirección de Enrique Quinteros y Fernando Herrero. La idea de la nueva gestión en Uruguay fue dirigida por Federico Moya y Agustina Albistur.

Enrique Quinteros, empresario uruguayo con más de 30 años de trayectoria en el entretenimiento y la gestión de espectáculos, liderará este nuevo ciclo. Por otra parte, Fernando Herrero, CEO de la productora By Hormiga, líder en el desarrollo de eventos juveniles, suma su experiencia y una mirada innovadora enfocada en la evolución de los consumos culturales y en la conexión auténtica con las nuevas generaciones.

A partir de marzo de 2026, la sala abrirá con una grilla diversa: conciertos, shows y eventos que atraigan a fieles seguidores y nuevas audiencias. El foco está en ampliar la oferta —más géneros, producciones de alto nivel y experiencias inmersivas— para hacer viable el proyecto regional, siempre preservando las historias y la magia que guarda entre sus paredes.

“Montevideo recupera así un espacio vital que une generaciones y fortalece el puente cultural del Río de la Plata. La Trastienda se prepara para escribir un nuevo capítulo en 2026”, señalaron los nuevos dueños.