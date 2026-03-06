Realojaron a internos del residencial de Fray Marcos tras denuncias de maltrato

Judiciales

Los internos del residencial de Fray Marcos (Florida) que fue noticia porque su dueña los maltrataba fueron realojados en su totalidad, luego de que la propietaria fuera imputada.

La mujer habría cometido un delito continuado de violencia privada, lesiones graves, dos delitos de omisión de asistencia, desacato, reiterados delitos de abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y reiterados delitos de abandono de personas incapaces.

El caso se inició cuando una mujer de 69 años en situación de calle, que habría estado alojada en el residencial, logró escapar y denunciar los hechos a la Policía. Tras su escape, fue hospitalizada, y su testimonio llevó a la intervención de la Fiscalía y de la Policía en el establecimiento.

Ante esto, los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social y la Policía intervinieron en el asunto y llevaron adelante el desalojo de los internos, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal.

