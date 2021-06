Realizarán estudio a migrantes para detectar presencia de nuevas cepas de coronavirus

Locales

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado informó este martes que se realizarán estudios a migrantes para detectar presencia de nuevas cepas de coronavirus.

En rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), Delgado explicó que días atrás recibieron en Rivera "la donación de unas carpas del gobierno americano" donde van "a hacer un centro de migrantes".

"En Rivera se está dando con frecuencia que vienen muchos migrantes, fundamentalmente cubanos, colombianos y venezolanos, que atraviesan Brasil y entran" al departamento, sostuvo el jerarca de Estado.

"No se los deja entrar porque hay una barrera del Ministerio de Defensa pidiendo documentación. Muchos de ellos vienen con síntomas", agregó.

Delgado comentó que se estableció "un sistema de control sanitario donde no solo se los van a hisopar sino que además se los va a hacer cuarentenar a esos migrantes". Además, "todos aquellos que den positivo establecimos un convenio para que se pueda hacer un estudio genómico, porque obviamente tenemos mucho temor de que puedan ser portadores de alguna cepa nueva", dijo Delgado.

Por otro lado, el secretario de Presidencia sostuvo que se trabaja en la posibilidad de un subsidio para las embarazadas que no puedan hacer teletrabajo y por motivos de riesgo quieran quedarse en su casa.

"Es un sector tremendamente sensible y es una medida muy compartible. Damos garantías a las que no quieren trabajar porque no quieren asumir más riesgos durante el embarazo", señaló Delgado.