Read apoyará a Orsi y presentará sector integrado “por votantes de todos los partidos”

El ex dirigente sindical Richard Read presentó la segunda edición de su biografía, Richard Read, espalda con espalda, escrita por el periodista Leonardo Haberkorn, y habló sobre su vuelta a la política partidaria. Además, el histórico dirigente de la bebida confirmó a Montevideo Portal su apoyo a la eventual precandidatura de Yamandú Orsi, el intendente de Canelones e integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio. “Sí, apoyo a Orsi”, sentenció este miércoles.

Consultado por Subrayado sobre si tiene intenciones de volver a la política partidaria, Read había dicho que “los tiempos están transcurriendo”, y agregó: “En algún momento, seguramente. Con un grupo de gente votante de todos partidos tenemos la idea de incursionar en la política partidaria”.

“Hace varios meses que estamos conversando con votantes de todos los partidos, que se sienten distanciados de la opción política que eligieron. La idea es conformar un espacio político que visualice tender puentes, que no renuncie a sus pensamientos ni a sus ideas, sino confrontar ideas, que el debate en la política sea de ideas, no de agravios ni de descalificativos”, explicó Read a Montevideo Portal.

Sobre el apoyo a la precandidatura del intendente canario, Read confirmó que lo apoyará y, además, comentó que el nuevo sector será presentado en “febrero o marzo”, pero no quiso adelantar más porque “el grupo ni siquiera dio a luz”.

“Es un sector con mucha gente frenteamplista, con votantes blancos, con votantes del Partido Independiente, con votantes de Cabildo [Abierto] y votantes del Partido Colorado”, sostuvo.

Y añadió: “¿Qué pensamiento nos une? Los colorados vienen con un pensamiento batllista del siglo pasado, al cual yo adhiero”. En tanto, dijo que este sector está ubicado “del centro hacia la izquierda-izquierda”.

Espalda con espalda



El libro sobre Read fue presentado por Haberkorn y el economista Gabriel Odonne en el marco de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro en la Intendencia de Montevideo. A la exposición asistieron dirigentes políticos de todos los partidos. “Estaba gente de Cabildo, gente del Partido Nacional, gente del Partido Colorado, gente del Frente”, dijo el exsindicalista, y reflexionó: “Me parece que son más las coincidencias que las diferencias”.

En la misma línea, opinó: “Deberíamos trabajar mucho en profundizar las coincidencias porque las diferencias están ahí, se pueden abordar cualquier día. Esta reunión de hoy me parece que fue esa síntesis, de tender puentes, porque gratamente me encontré con gente que hacía muchos años que no veía”.

Entre el público que colmó el salón de la Intendencia de Montevideo, estuvieron el intendente de Canelones, Yamandú Orsi; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, nacionalista; el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cabildante; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; y el exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, entre otros.



