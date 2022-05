Raúl Iglesias acusó al fiscal de Corte de “ceder” ante presión de la Intersocial Feminista

Judiciales

El fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, que recientemente tomó el caso de la violación grupal en el barrio Cordón y donde tomó la decisión de modificar la prisión preventiva para los tres imputados que hay en la causa, aseguró este miércoles que “no” se siente respaldado por el fiscal de Corte subrogante Juan Gómez y opinó que el magistrado “debería protegerlos de alguna forma”.

Consultado en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre si recibió una comunicación para reunirse, el fiscal Iglesias respondió negativamente y aseguró que Gómez “le mandó algo por escrito”, que no lo había visto aún, y que respondería de la misma forma.

En este sentido, expresó que el fiscal de Corte “cede” ante la presión de la Intergremial (Feminista). “Se preocupa por la víctima él y quedo yo como el malo, qué tengo que ir a hablar, no tengo que ir a hablar nada. A los hechos me remito, ¿qué respaldo tuve yo? ninguno, al contrario, cuestionamientos”, opinó.

“Yo estoy sometido ante una jerarquía administrativa, pero ¿voy a ir a qué? Si él ya expresó lo que piensa”, agregó el magistrado, que fue cuestionad por archivar unas 300 denuncias al llegar a la Fiscalía de Delitos Sexuales.

En tanto, el fiscal Gómez fue consultado por radio Monte Carlo sobre estas declaraciones. En primer lugar, aseguró que solicitó información interna a la Fiscalía, pero que al fiscal Iglesias no le pidió dato alguno. “No he solicitado y, en el momento que lo considere, lo haré o no, según las resultancias”, expresó.

El periodista le preguntó a Gómez si envió un escrito a Iglesias, tal como afirmó el magistrado, sin embargo, el fiscal de Corte aseguró que es “totalmente incierta esa afirmación”. “No sé de dónde sale, no me gusta, estas son cosas demasiado serias para andar señalando cosas que, con el debido respeto a la audiencia, salvo que yo trabajara mientras duermo, porque no he pedido, todavía, ninguna información al Dr. Iglesias”, indicó.

Con respecto a la falta de respaldo, Gómez señaló que hasta ahora lo único que hizo fue cumplir con el deber y con el rol que le asigna la ley, que es defender a las víctimas. “No fui yo como fiscal de Corte quien instaló todos estos temas en la opinión pública. En realidad estoy analizando, tratando un tema, que no busqué, que de ninguna forma lo impulsé, pero tengo que cumplir con mi deber con la función que cumplo. Nada más”, indicó.

“Soy el fiscal de Corte subrogante nada más y me apego a la ley y a la constitución. No me gustan las cosas inciertas que lleven a la opinión pública informaciones que no son correctas. Concretamente, no le he pedido ningún tipo de información, hasta ahora, al Dr. Iglesias”, concluyó.