Raspando: piloto de carguero desistió de aterrizar tras sufrir daño al tocar la pista

El falido intento de aterrizaje de un pesado avión de cargo se viralizo en las últimas horas en Twitter.

Según publica la web Stuff, el hecho ocurrió durante el pasado fin de semana en el aeropuerto de Luxemburgo.

Allí, un carguero Boeing 747-400, perteneciente a la aerolínea Cargolux, sufrió un súbito accidente en el momento de tocar tierra.

Tal como se aprecia en las imágenes, el aparato zozobra sobre el tren de aterrizaje y se balancea léete a izquierda y derecha, movimiento que hace que las turbinas rocen el pavimento de la pista. Para evitar males mayores, el piloto decide abortar la manobra y ganar altura de inmediato.

Cargolux 747 damaged during a landing incident at Luxembourg Airport. The aircraft went around and landed safely moments later.



?? kyanspotting pic.twitter.com/aIVTdghLnz