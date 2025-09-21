Policiales

Rapiña en Carrasco Polo: se imputó a un delincuente y el otro se encuentra hospitalizado

Montevideo Portal

Carlos Rodríguez, subjefe de Policía de Montevideo, informó este domingo sobre los avances del caso por la rapiña ocurrida el sábado pasado por dos delincuentes que ingresaron al predio del Carrasco Polo Club, ubicado en camino Carrasco y camino Servando Gómez, con el fin de hurtar los cables de las luces de una de las canchas.

Según dijo el jerarca policial en diálogo con Subrayado (Canal 10), “de las tres víctimas, dos de ellas fueron dadas de alta”, mientras que la tercera “pasó a block quirúrgico y se está recuperando”.

Además, uno de los indagados fue imputado esta tarde, con una medida cautelar de prisión preventiva por 90 días. La formalización se hizo por un delito de rapiña impropia y tres de lesiones personales.

El otro indagado está hospitalizado por varias contusiones, “una importante a nivel pulmonar”, según comentó Rodríguez.

Los hombres, uno de 23 y otro de 27 años, entraron al campo deportivo en una moto Yumbo negra que había sido robada el viernes portando machetes y una réplica de una pistola de aire comprimido.

Los efectivos policiales recibieron la comunicación y cuando arribaron al lugar divisaron a un grupo de personas que parecía que se estaban tomando a golpes de puño. Rápidamente, lograron detener a los dos delincuentes, que tenían las armas blancas en sus manos.

Uno de los testigos declaró que la situación se originó cuando un trabajador vio a los malhechores robando los cables y dio aviso a los demás que estaban en el lugar para interceptarlos y defenderse.

Montevideo Portal