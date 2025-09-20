Delincuentes entraron con machetes a robar al Carrasco Polo e hirieron a tres funcionarios

Montevideo Portal
Dos delincuentes ingresaron en la mañana de este sábado al predio del Carrasco Polo Club, ubicado en camino Carrasco y camino Servando Gómez, con el fin de hurtar los cables de las luces de una de las canchas.
Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, los hombres, uno de 23 y otro de 27 años, entraron al campo deportivo en una moto Yumbo negra que había sido robada este viernes portando machetes y una réplica de una pistola de aire comprimido.
Los efectivos policiales recibieron la comunicación y cuando arribaron al lugar divisaron a un grupo de personas que parecía que se estaban tomando a golpes de puño. Rápidamente, lograron detener a los dos delincuentes, que tenían las armas blancas en sus manos.
Uno de los testigos declaró que la situación se originó cuando un trabajador vio a los malhechores robando los cables y dio aviso a los demás que estaban en el lugar para interceptarlos y defenderse.
Como consecuencia del ataque, tres funcionarios del club resultaron heridos. Uno de ellos, de 27 años, resultó con lesiones graves y fue trasladado de urgencia al hospital del Banco de Seguros del Estado. Los dos restantes tuvieron traumatismos leves, uno en el hombro y el otro en la cabeza.
Los delincuentes fueron conducidos a la seccional N° 14 y todos los objetos fueron incautados por la Policía. Más tarde, trabajó en el lugar un equipo de la Policía Científica.
