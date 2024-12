Política

Rando negó “persecución” de MSP al Casmu: “Es opinión de Botana, no es lo que sucede”

Montevideo Portal

La ministra de Salud Pública (MSP), Karina Rando, respondió este miércoles a los dichos de Sergio Botana, senador del Partido Nacional, quien acusó a la cartera de una “clara persecución” hacia el Casmu.

“Lo que queda claro es una grave sensación de persecución que se da desde el primer momento de estos episodios. […] Algún grupo empresarial seguramente está utilizando al gobierno para hacer cosas indebidas” con la intervención de la mutualista, dijo el exintendente de Cerro Largo.

Ante esto, la titular del MSP aseguró que “no es cierto”.

“Es opinión de Botana, no es lo que sucede”, dijo en rueda de prensa, consignada por el periodista Leonardo Sarro. “Es una opinión de él que no influye para nada en lo que hace el MSP”, aseguró.

“Tampoco me molesta, no pasa nada. No hay ninguna animosidad, para nada”, agregó Rando.

Acerca de la polémica situación del Casmu, indicó que “el ministerio tiene bien claro su función”.

“El ministerio primero puso veedores en el Casmu para ver cuál era la situación. Cuando vio que los veedores no eran suficientes, se realizó la intervención cuando había mérito para ello. La intervención permitió hacer un diagnóstico más acabado de la situación”, declaró.

“Todo lo que se ha dicho en el Parlamento está justificado, está totalmente documentado y lo que tuvimos que hacer es algo que era nuestro deber, que era informarle a las autoridades parlamentarias que fueron quienes otorgaron el préstamo a la institución, cuál era la situación de la institución. Eso lo hicimos”, explicó.

