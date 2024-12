Política

“No me gustaría ser candidata” a la IM, “no me propongo como tal”, dijo María Inés Obaldía

Montevideo Portal

La diputada electa por el Frente Amplio (FA), María Inés Obaldía, negó su intención de candidatearse para la Intendencia de Montevideo (IM) de cara a las elecciones departamentales del próximo mayo.

“No me gustaría ser candidata. No me propongo como tal”, afirmó la exidirectora de Cultura de la comuna en rueda de prensa consignada por Leonardo Sarro, ante la consulta de un periodista.

Asimismo, al ser repreguntada acerca de cómo reaccionaría si el FA se lo propone, Obaldía indicó que es algo que la coalición de izquierda “tendrá que decidir y estudiar”.

“Yo ya he hecho un proceso de cinco años de trabajo y de entrega cotidiana y veo que sí hay personas que se están proponiendo. Y grupos que las apoyan. Así que estoy preparándome para ir al Palacio Legislativo”, aseguró y, ante la insistencia de las preguntas, enfatizó en que la “carrera” por las candidaturas al ejecutivo departamental “ya empezó”, y ella “no ha participado”.

A su entender, pues, “hay muy buenos candidatos” desde el FA para dirigir la comuna.

Montevideo Portal