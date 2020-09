Política

Raffo sobre dichos de Villar y Mujica: “Esa me parece la peor campaña, yo no la elijo”

La candidata a la coalición multicolor, bajo el lema del Partido Independiente, Laura Raffo fue entrevistada por el informativo de Canal 10, Subrayado, donde dialogó sobre diferentes temas ya prácticamente en la recta final de la campaña electoral.

En primer lugar, fue consultada sobre qué fue lo que más "padeció" en esta campaña. Raffo sostuvo que lo único que padeció fueron las jornadas extensas, pero que, a su vez, lo disfrutó mucho por el contacto con la gente porque es una "responsabilidad enorme" cuando la población depositó su confianza en los políticos.

En referencia a su programa de gobierno, que fue presentado en siete capítulos por separado, Raffo indicó que fue porque se quería plantear un debate profundo sobre cada tema ya que esperaban un debate de ideas que, lamentablemente, no se dio. "Se cayó en otro tipo de campaña, una campaña que fue más hacia el agravio y no hacia intercambiar, al cómo solucionar los problemas de todos los día de la gente", sostuvo.

La candidata lamentó que sea una campaña de agravio, aseguró que ese punto se ha intensificado en las últimas horas y cree que "es la peor cara de la campaña" electoral para las elecciones departamentales.

"A veces, en el afán de llegar al poder, se han dicho cosas que después las personas se tienen que arrepentir porque vos no podés quemar todos los puentes, hay un día después del 27 de setiembre y ese día uno se tiene que volver a mirar a los ojos y sentarse en una mesa de diálogo porque acá, independientemente de quien gane, van a haber dos fuerzas políticas que, si bien va a estar en la intendencia con mayoría en la Junta, van a haber ediles y alcaldes de otros partidos. Es decir, que va a ser muy importante dialogar", señaló Raffo.

Consultada sobre los dichos de Villar, quien citó a Glenda Roldán y sostuvo que el puesto de intendente no es para Laura Raffo, la candidata de la coalición dijo: "A eso es a lo que me refiero. A la campaña de poner algo malo en la otra persona. A la campaña del agravio, esa a mí me parece la peor campaña, yo no la elijo. Elijo la de intercambiar ideas y es la que siempre impulsé", agregó.

Sobre este asunto, aseguró que le intentaron hacer daño a su reputación ya que hubo varias campañas, tanto en Twitter como en Facebook, intentando involucrarla con la Operación Océano y también campañas de difamación a su padre. "Han tratado de hacer todo un poco, sin embargo, lo importante de esto es que te das cuenta que, quienes están atrás de esas campañas, no son las personas a las que le importa la gente, Montevideo o Uruguay", añadió.

Finalmente, consultada sobre una situación hipotética en la que hubiese un candidato único del Frente Amplio cuál hubiese sido el candidato que elegiría, la candidata a la comuna contestó: "? La verdad que a cualquiera que se hubiera animado a debatir. Cualquiera que hubiera tenido el coraje de mirarme a los ojos, sentarse y decirme en lo que piensa diferente".