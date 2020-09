Raffo dijo que publicidad de Antel en etapa de Cosse fue en cifras “muy desproporcionadas”

Política

“Pero lo que me pareció más grave fue la falta de transparencia en la información”, afirmó la candidata a la Intendencia de Montevideo.

La candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IM), Laura Raffo, dijo que la publicidad de Antel durante la etapa de presidencia de Carolina Cosse fue en cifras "muy desproporcionadas, realmente, fuera de lo común".

"Pero lo que me pareció más grave fue la falta de transparencia en la información", dijo Raffo en declaraciones a la prensa este jueves.

"Estas cifras se dieron a conocer porque un medio de comunicación pidió acceso por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, y esa información se brindó, como debe brindarse, con la transparencia absoluta. Lo que vemos es que antes no se cumplía con esta Ley de Acceso a la Información Pública, porque esta es una característica que venimos notando en el actual Frente Amplio", señaló la candidata.

"En el caso de la Intendencia hemos solicitado información, de hecho hasta (Christian) Di Candia nos había prometido un informe a todos los candidatos sobre las cosas más importantes de la Intendencia. Esa información nunca se nos entregó. También hemos pedido información sobre fincas abandonadas, nunca se nos entregó", afirmó.

Raffo dijo que "el gobernante tiene un gran deber, una enorme responsabilidad, que es ser transparente con todo lo que hace, además de ser muy responsable, cuidadoso y cauto con el uso de los dineros públicos". En este sentido, dijo que "cada peso que se gasta hay que informarlo y cuando alguien pide esa información hay que darla".

Raffo también fue consultada sobre el artículo de la Ley de Presupuesto Nacional que prevé pasar a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, hecho que denuncia la IM.

Raffo respondió que "la Unidad Agroalimentaria se votó en 2009 y lo que se buscó es darle una solución no solo a los productores, sino también a los consumidores del área metropolitana porque es un lugar donde se fijan los precios".

"Me parece importante que el MGAP esté presente en esto, es algo que se aprobó y se presenta en la LUC (ley de urgente consideración) y en la ley de presupuesto. Me parece que en lo que tenemos que centrarnos no es en quién tiene el poder sino en qué se busca hacer con la unidad. Si la unidad es fundamental para los productores y la fijación de precios, que quienes más información tienen sobre eso sean quienes hagan lo mejor y lo más eficiente posible", opinó.

