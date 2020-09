La IM denuncia que el gobierno le “saca” la Unidad Agroalimentaria y se la da al MGAP

Política

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) emitió una publicación en su página web en donde denuncia que el gobierno, a través del Presupuesto Nacional, pretende quitarle la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y pasarla a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La publicación señala que "el artículo 274 del proyecto presupuestal modifica la integración del Directorio de la UAM, persona de derecho público no estatal a cargo del desarrollo del Parque Agroalimentario de Montevideo".

En la nota se recogen declaraciones del secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, quien señaló: "Desde el año 1935 todos los mercados son de competencia municipal. Ahora que concretamos una inversión de 90 millones de dólares en la expropiación de tierras y la construcción del mercado, a un mes y medio de la inauguración, quieren cambiar la gobernanza y pasarla al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

"Me parece disparatado. Es una competencia claramente del gobierno departamental. En el caso que el MGAP quiera colaborar, los productores frutícolas y hortofrutícolas del país necesitan mucha ayuda para mejorar su productividad. Creo que es un error del Gobierno, que no lo han visto en detalle", agregó.

Nopitsch destacó que "no solo que le sacan la UAM a la Intendencia, si no que le dejan la deuda". "Es insólito. Además, no tiene ningún contexto. Estábamos enterados de declaraciones que se hicieron en algún medio, pero parecía tan insólito que no le habíamos dado mucha importancia", continuó el jerarca.

"Lo primero que vamos a hacer es ir a hablar al Parlamento sobre este tema. Pero lo que es claro es que la propiedad, la inversión y el endeudamiento son de la Intendencia, que por tanto tiene derechos", añadió el secretario general de la IM.

En la publicación de la web se indica que el Parque Agroalimentario "significó un hito en la gestión de esta administración al sustituir la actual estructura del Mercado Modelo, que funcionaba desde la década de 1930".

"En el año 2011 se creó la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) bajo el nombre de Unidad Alimentaria de Montevideo, como una persona de derecho público no estatal, por la Ley 18.832. Esta norma fue sustituida, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, por la Ley 19.720 en diciembre de 2018 en la que -entre otras modificaciones- se cambió el nombre a su actual denominación de Unidad Agroalimentaria Metropolitana. En 2017 se anunció la construcción del Parque Agroalimentario de Montevideo, con el fin de organizar la distribución mayorista de los alimentos perecederos y semiperecederos, junto con una amplia gama de servicios complementarios para su producción y comercio. En ese espacio se determinó la ubicación para más de 600 empresas, convirtiendo al Parque en un proveedor de alimentos frescos para todo el país y las zonas limítrofes de la región", se señala en la nota.

"La piedra fundacional del Parque se colocó en abril de 2018 y las obras comenzaron en junio de ese mismo año, con un plazo de construcción de 24 y 30 meses. En julio de este año fue inaugurado el Mercado Polivalente, donde funcionan comercios mayoristas de carnes, lácteos, miel, flores y demás servicios generales. Se trata de una de las cuatro zonas que integran el Parque. El nuevo mercado cuenta también con un área gastronómica y un área destinada a la instalación de servicios financieros, informáticos, de salud y salubridad, entre otros", añade la publicación.

La inauguración del Parque está prevista para el 3 de noviembre.

El actual y el ex

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, a través de un video que se difundió en redes sociales, dijo que el Parque "tiene más de 90 millones de dólares de inversión de cada uno de los montevideanos y montevideanas". Dijo que "es una fuente de mano de obra importantísima" que además "permite mudar el Mercado Modelo del lugar donde está hace tantos años y vecinos y vecinas esperan por ello hace mucho".

"Llamamos a defender esta inversión, a defender este polo logístico y a que el Presupuesto Nacional no permita que el gobierno nacional se apropie de la inversión de los montevideanos", expresó Di Candia.

Por su parte, el exintendente Daniel Martínez escribió en su cuenta de Twitter que al inicio de su gestión se resolvió "la construcción de una obra fundamental e histórica para Montevideo", que es la UAM. "Hoy es una realidad y estará oficialmente inaugurada en noviembre de 2020".

Dijo que fue "un esfuerzo planificado, ordenado y construido en consenso junto a todos los actores políticos del departamento". Sin embargo, "el Proyecto de Ley de Presupuesto elaborado por el gobierno nacional quiere dejar fuera de la gestión de UAM a la IM. La Intendencia hará todo lo que esté a su alcance para seguir liderando este proyecto tan importante para el departamento", concluyó.

Montevideo Portal