Raffo dijo a Gandini que quiere dedicarse “a la política nacional” sin dejar a Montevideo

Luego de que el senador del Partido Nacional Jorge Gandini apuntara contra la precandidatura de la presidenta de la Departamental en Montevideo por los blancos, Laura Raffo, y dijera que “es un retroceso” que deje la carrera por la intendencia capitalina, la política nacionalista le respondió, en una rueda de prensa desde Tacuarembó, durante su visita a la 36ª Fiesta de la Patria Gaucha.

“En la candidatura de la Intendencia me hablaban de los problemas de los ómnibus, de la iluminación, de las calles, que son muy importantes, porque te hacen a la vida cotidiana; pero hay otros temas que te cambian mucho la vida, como es el empleo, la salud, la educación de tus hijos, y esos temas se atacan a través de la política nacional”, dijo Raffo.

“Es por eso que me quiero dedicar a la política nacional”, añadió la economista, que manifestó querer “dar respuesta a lo que te plantea la gente”.

“Y con la política nacional voy a estar muy cerca de los que viven en Montevideo, en San José, en Canelones, pero quiero estar muy cerca de los otros departamentos y le quiero dedicar todo el tiempo y la vida a esto”, sostuvo.

Raffo indicó que está formando una agrupación política a nivel nacional dentro de su partido para salir a “recorrer mucho el interior” del país.

“Yo creo que todos los compañeros del Partido Nacional que nacemos como dirigentes montevideanos, tenemos un compromiso con Montevideo. Yo en estas recorridas por todo el país no voy a dejar de lado Montevideo, imaginate, me agarrarían por los barrios, me agarran cuando voy. Tenemos que complementar. [En] Montevideo vive el 40% de la población, y es verdad que toda la zona metropolitana, San José, Montevideo, Canelones, son dos millones de personas. Yo no podría pretender recorrer todo el Uruguay y dejar de lado la zona metropolitana”, aseguró Raffo.

Gandini había dicho, en entrevista con el programa Quien es quien (Diamante FM), que “Raffo había acumulado una votación interesante”.

“Acumulamos una persona con conocimiento público, esa persona se entrenó, conoció Montevideo y se instaló. Y lo hizo muy bien. El plan era ‘potenciemos a Laura Raffo’”, dijo el político de Por la Patria.

Además, el legislador explicó que el Partido Nacional “generó recursos para que Raffo tuviera dedicación completa”.

“Se le dio oficinas, una fundación que la respalda. Es presidenta de la Departamental. Todos pensamos en ese camino”, agregó, y dijo: “Ella optó por otro camino, ahora volvemos a fojas cero. Nos miramos y decimos: ‘¿Ahora a quién ponemos?’. Es un retroceso”, expresó Gandini.

