Raffo a Orsi por dichos sobre educación de Lacalle: “Tira la piedra y esconde la mano”

La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, salió este lunes al cruce del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, luego de varias declaraciones realizadas por el jerarca canario por el conflicto en el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA).

En primera instancia, Orsi había respondido a las critica hechas por el presidente Luis Lacalle Pou sobre el estado edilicio del centro educativo, y en particular al salón del gremio estudiantil.

“Cuando hay un recorte en el presupuesto de la educación, y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes, cuando hace décadas que eso es así, habla de un desconocimiento que es lógico. Hay un desconocimiento de lo que es la educación pública, que es lógico porque nunca pisaste un centro público de enseñanza”, había expresado Orsi en referencia a la trayectoria educativa del presidente.

Este sábado el intendente canario volvió a ser consultado sobre el conflicto del IAVA, pero prefirió bajar el tono en sus declaraciones y no responderle al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que calificó sus declaraciones previas como “infantiles e inmaduras”.

“Prefiero no echar más leña al fuego, creo que no contribuye en nada. Un día nos encontraremos con Lema y hablaremos, porque no tenemos ninguna dificultad en hacerlo”, respondió Orsi este sábado

Tras estas declaraciones del intendente canario, la que sí salió a responderle este lunes fue la potencial precandidata del Partido Nacional Laura Raffo, que le reclamó a Orsi que sea “consistente en sus afirmaciones”.

“Yamandú Orsi tira la piedra y luego esconde la mano. En vez de medias tintas, sería bueno ser consistente en sus afirmaciones o tener el temple para reconocer un error”, escribió la economista en su cuenta de Twitter.

Consultado este domingo en Cerro Largo por los dichos de Orsi, Lacalle Pou prefirió no responder al jerarca canario.

El que sí se expresó en redes sociales fue el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, que cuestionó la respuesta de de tres ministros al intendente, en referencia a Pablo da Silveira (Educación), Javier García (Defensa) y Lema.

"Que enojo con Orsi, tres ministros al cruce, John Deere Da Silva está bien, pero todo lo otro, me parece que no es para tanto, calma. Gobiernen que los problemas son muchos", escribió Legnani.

