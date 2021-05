Política

Radío: no hay intención “negativa” del MI en pedir datos de cultivadores, pero no los dará

Montevideo Portal

El secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Daniel Radío, manifestó este lunes que los pedidos del Ministerio del Interior de conocer quiénes cultivan marihuana legalmente en Uruguay no tienen "intencionalidad negativa", pero no dará los datos porque la norma lo prohíbe.

El Ministerio del Interior quiere acceder a diversa información acerca de los clubes cannábicos y de los autocultivadores registrados en el Ircca hace meses, pero el instituto la ha negado basándose en la ley.

En diálogo con Punto de encuentro, programa de radio Universal, Radío dijo este lunes que entre la institución que preside y el Ministerio del Interior hay "una diferencia de la interpretación de la norma".

"Yo no atribuyo intencionalidades negativas al ministerio, ellos demandan una información para cumplir mejor con su deber. (...) A mí me parece bien que ellos procuren herramientas para cumplir su tarea, lo que pasa es que la norma no me habilita a eso", añadió.

"Inclusive hicimos una consulta a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y la devolución que nos ha hecho es que si ese es un dato sensible no es que no se debería transmitir, pero que debería hacerse con el consentimiento de los titulares, cosa que vamos a hacer, solicitar el consentimiento, o si el dato es anonimizado, sin revelar la identidad", apuntó.

"El Ministerio del Interior lo que pide son los domicilios. Pero claro que si nosotros revelamos los domicilios alcanza con cruzar datos para revelar quién vive ahí. En el caso de los clubes cannábicos, que puede ser más opinable porque los usuarios no viven en club, también es verdad que la ley mandata a cuidar a los usuarios. Y como solo se puede ir a un club a retirar cannabis y solo pueden ir los socios, sería muy fácil con pararse en la puerta del club e investigar quiénes son los socios", añadió.

El presidente del Ircca señaló que la institución tiene "un compromiso" con los registrados de no divulgar los datos, por lo que no lo hará.

Consultado acerca de si los clubes cannábicos han servido para poner marihuana en el mercado negro, Radío comenzó respondiendo que "a veces llamamos clubes cannábicos a cosas que no son clubes cannábicos".

No obstante, reconoció que "es probable que haya clubes cannábicos que puedan estar haciendo cosas incorrectas, irregulares, pero eso pasa con todos los ciudadanos del Uruguay, y no los pongo a todos bajo sospecha". "Hay ciudadanos que no hacen como tienen que hacer las cosas, y yo no ando atrás de cada uno, no funciona así. Cuando tengo una sospecha abro un proceso, investigo o lo que sea, pero no ante todos como si fuera una cosa general", apuntó.

A su vez, señaló que "es verdad que se ha encontrado cannabis de procedencia uruguaya en Brasil, lo cual no quiere decir que sea procedente de clubes cannábicos". En realidad, en Uruguay "se han encontrado plantaciones irregulares con centenares de plantas", las cuales podrían proveer de esta sustancia al mercado negro.

Radío aseguró que "el grueso del problema" no está en los clubes cannábicos. "La magnitud, en caso de que se hicieran las cosas mal, no sería apreciable con respecto a lo otro, que son las plantaciones irregulares que existen en Uruguay y que efectivamente se han constatado".

Por otro lado, Radío señaló que "la incidencia en términos económicos del cannabis para los narcotraficantes tiende a ser muy baja". "De cada 100 pesos que maneja el narcotráfico, más de 95 no tienen nada que ver con el cannabis". Además, "en términos de salud no existen antecedentes de muertes por uso indebido o intoxicación por cannabis", por lo que afirmó que "no está ahí el problema".

"Seguimos mirando con una cabeza, como sociedad, estigmatizante y prejuiciosa", concluyó el presidente del Ircca.

